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Десятки тысяч уже едут: КНДР поможет России решить проблему с трудовыми ресурсами

Общество

Миграционные процессы продолжают оставаться одной из наиболее актуальных и острых проблем для России: экономика остро нуждается в рабочей силе, однако при этом крайне важно поддерживать социальную стабильность.

Покос травы в середине сентября (МКАД, Москва)
Фото: commons.wikimedia.org by AlexChirkin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Покос травы в середине сентября (МКАД, Москва)

Певец, поэт, бард, музыкант и композитор Александр Новиков предложил радикальный и нестандартный подход — сосредоточиться на привлечении трудовых мигрантов из КНДР.

Проблема миграции в нашей стране стоит очень остро. Как подчеркнул Новиков, с одной стороны, экономика испытывает острую нехватку рабочих рук — без иностранных работников уже трудно справляться в сферах строительства, промышленности и сельского хозяйства. С другой стороны, рост миграционных потоков ведет к появлению этнических диаспор, увеличению социальной напряженности и даже конфликтам.

Мигранты зачастую объединяются по национальному признаку, что вызывает давление на местное население, рост бытовой преступности и попытки влиять на общественную и религиозную обстановку.

По словам известного барда, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин способен лишь фиксировать последствия и реагировать на отдельные инциденты. Однако решение системных проблем лежит на плечах МВД, Росгвардии и всей государственной политики.

Сегодня силовые структуры испытывают кадровый дефицит: полиция недоукомплектована, зарплаты низкие, а в регионах даже патрульных машин не хватает для обеспечения порядка. В таких условиях контролировать миграционные процессы становится чрезвычайно сложно. Необходимы меры по расширению штата правоохранительных органов и повышению их зарплат — чтобы туда шли профессионалы, а не случайные люди.

По мнению певца, северокорейские рабочие отличаются высокой дисциплиной, ответственностью и исполнительностью. Их привозят по строгим контрактам, без семейных обстоятельств, на определённый срок с заранее оговорённой оплатой труда и условиями проживания. Они не склонны к экстремизму, не создают этнических диаспор и не нарушают закон; работают много и качественно, сообщает argumenti.ru.

В отличие от мигрантов из Средней Азии, которых приходится доучивать и интегрировать, корейцы приезжают уже подготовленными — с необходимой квалификацией и знанием русского языка и культуры, заявил Александр Новиков.

Он добавил, что уже в 2024–2025 годах в Россию прибудут десятки тысяч северокорейских рабочих, а квоты на их привлечение только увеличиваются. Российские работодатели отмечают: северокорейцы — идеальные работники: не пьют, не конфликтуют, не жалуются, работают по 12 часов без особых требований к условиям труда. Это реальный выход из ситуации с традиционными миграционными потоками и их проблемами.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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