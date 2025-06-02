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Не шути с тишиной: в России грядут огромные штрафы за шум

2:43
Общество

Жителей России предупреждают о серьёзных последствиях за нарушение тишины в многоквартирных домах, где региональные власти имеют право самостоятельно определять как временные рамки для соблюдения покоя, так и размеры штрафов за их несоблюдение. Об этом пишет издание Царьград.

Многоэтажные дома
Фото: commons.wikimedia.org by Владислав Фальшивомонетчик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Многоэтажные дома

Об этом стало известно из последних заявлений, сделанных представителями законодательной власти.

В частности, в Москве за нарушение установленных норм тишины предусмотрены значительные денежные взыскания, которые могут достигать 80 тысяч рублей. Об этом сообщил один из руководителей комитета Государственной Думы, занимающегося вопросами строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Сергей Колунов.

На сегодняшний день в России вопросы, связанные с поддержанием тишины, регулируются на уровне регионов. Это означает, что каждая область самостоятельно устанавливает наказания за нарушение режима покоя.

Например, в столице физическим лицам за шумные действия или ремонтные работы может быть выписан штраф в размере от 500 до 4 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — от 4 до 8 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 40 до 80 тысяч рублей.

В Подмосковье суммы взысканий несколько ниже: для граждан штрафы варьируются от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей, а для организаций — до 50 тысяч рублей.

Как отметил депутат, общим правилом для всех регионов страны является запрет на шум в ночное время, а также обязательное соблюдение так называемого тихого часа в дневное время. Обычно этот перерыв устанавливается с 13:00 до 15:00 по местному времени, чтобы обеспечить жителям возможность отдыха.

В случае, если шум мешает жильцам, они могут обратиться в правоохранительные органы, набрав номер 02. Сотрудники полиции обязаны прибыть на место, зафиксировать факт нарушения, провести разъяснительную беседу с нарушителем и составить соответствующий протокол. При повторных нарушениях на виновных накладываются денежные взыскания.

Парламентарий также подчеркнул важность уважительного отношения к соседям. Он указал, что такие действия, как игра на музыкальных инструментах, громкое пение, просмотр телевизора на высокой громкости или проведение шумных ремонтных работ, лучше отложить на утренние или дневные часы, чтобы не создавать дискомфорт окружающим.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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