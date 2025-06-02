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Не смей хамить учителю! Россия вводит строгие меры для родителей

3:45
Общество

В Удмуртии обсуждается инициатива, направленная на усиление ответственности родителей за поведение их детей в школах, особенно в случаях, когда взрослые проявляют откровенное неуважение к педагогам. Об этом пишет udm-info.ru.

Перечитывая учебник по оптике на закате
Фото: commons.wikimedia.org by Bakanovtomsk, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Перечитывая учебник по оптике на закате

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного Совета региона, подчеркнув, что данное предложение уже направлено на рассмотрение в федеральные органы власти.

Депутаты республиканского парламента обратились к вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко с просьбой разработать меры, которые позволили бы привлекать к ответственности родителей, не выполняющих свои обязанности в сфере образования. По мнению законодателей, это необходимо для защиты прав педагогов и поддержания порядка в образовательных учреждениях.

Заместитель председателя Госсовета Татьяна Ишматова отметила, что укрепление авторитета учителей и повышение престижа их профессии являются важными задачами.

Она подчеркнула, что взаимодействие между руководством школ, педагогами, учениками и их родителями должно строиться на принципах взаимного уважения. Также было указано, что учителя, как представители профессии с высокой социальной значимостью, имеют право на защиту от любых форм насилия, будь то физическое или психологическое, что закреплено в действующем законодательстве.

Тем не менее, в школах Удмуртии продолжают фиксироваться случаи, когда конфликты инициируются именно родителями. Взрослые нередко ведут себя некорректно, проявляя агрессию и неэтичное поведение по отношению к педагогам, что негативно сказывается на воспитании детей и создаёт нездоровую атмосферу в образовательной среде.

На сегодняшний день федеральное законодательство в области образования не предусматривает специальных мер ответственности для родителей в подобных ситуациях.

Существующие штрафы за административные правонарушения, как отмечается, слишком малы, чтобы служить сдерживающим фактором для тех, кто сознательно нарушает права и достоинство учителей.

В своём обращении к федеральным властям депутаты Удмуртии предложили разработать нормативные акты, которые установили бы административную ответственность за невыполнение родительских обязанностей в сфере образования.

Речь идёт о таких нарушениях, как игнорирование правил внутреннего распорядка школ, препятствование получению детьми общего образования, а также проявление явного неуважения или унижение чести и достоинства как педагогов, так и самих учеников.

Жительница Ижевска Анастасия поделилась личной историей, которая иллюстрирует остроту проблемы. Она рассказала, что её сестра, работающая учителем начальных классов, столкнулась с ситуацией, когда один из учеников третьего класса позволил себе оскорбить её нецензурной бранью.

После вызова родителей к директору школы те не только не принесли извинений, но и обвинили педагога в провокации конфликта, утверждая, что она не смогла найти подход к их ребёнку. По словам Анастасии, её сестра вынуждена принимать успокоительные препараты, а другие дети в классе также страдают от сложившейся ситуации. Она подчеркнула, что корень проблемы кроется в воспитании, за которое несут ответственность именно родители.

Недавно в социальных сетях также обсуждался случай, когда школьник на уроке оскорбил учителя и даже ударил его рюкзаком, что вызвало широкий общественный резонанс.

Уточнения

Удму́ртия — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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