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712 тысяч школьников в ловушке: ЕГЭ остаётся главным экзаменом в России

1:18
Общество

Рособрнадзор до сих пор не получил ни одного предложения, которое могло бы стать альтернативой Единому государственному экзамену, сообщил РИА Новости руководитель ведомства Анзор Музаев.

Экзамен
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экзамен

По его словам, для отмены ЕГЭ необходимо разработать новую модель оценки знаний, однако в течение текущего года таких инициатив не поступало.

В 2025 году более 712 тысяч выпускников российских школ планируют пройти государственную итоговую аттестацию в формате ЕГЭ. Основной этап экзаменов начался 23 мая и завершится 4 июля.

Недавно Государственная дума отклонила законопроект, подготовленный представителями разных фракций, который предлагал отказаться от ЕГЭ и заменить его традиционными выпускными экзаменами по школьной программе.

В свою очередь, председатель думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов из ЛДПР отметил, что после завершения текущей экзаменационной кампании может быть внесён обновлённый законопроект, предусматривающий либо полную отмену ЕГЭ, либо его значительную реформу. Он также подчеркнул, что само понятие "ЕГЭ" уже вызывает раздражение у многих людей.

Уточнения

Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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