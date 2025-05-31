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Россия взяла под контроль весь мир: неожиданный шаг в борьбе с катастрофами

Общество

МЧС России установило систему обмена актуальными данными о чрезвычайных ситуациях со всеми государствами, имеющими общие границы с РФ.

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Фото: airliners.net by Igor Dvurekov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Как сообщили в пресс-службе ведомства в беседе с РИА Новости, это сделано для предотвращения аварий и катастроф, которые могут затронуть несколько стран, а также для организации совместных действий в случае их возникновения.

Представитель министерства пояснил, что налажено взаимодействие с коллегами из соседних государств, чтобы оперативно предупреждать трансграничные инциденты и эффективно реагировать на них.

Он также добавил, что за 35 лет работы ведомство накопило значительный опыт в области предотвращения подобных происшествий и совместных мер по их устранению. По словам собеседника, у российских спасателей есть не только необходимая техническая база, но и стремление развивать сотрудничество, чтобы минимизировать последствия стихийных бедствий и повысить скорость реагирования.

При масштабных чрезвычайных ситуациях в России координацию всех структур, включая Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), берёт на себя Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС). Этот центр также отвечает за информирование и оповещение граждан.

НЦУКС, расположенный в западной части Москвы по адресу улица Ватутина, 1, представляет собой современный многоуровневый комплекс, оснащённый передовыми технологиями. Он функционирует круглосуточно, обеспечивая межведомственное взаимодействие, оперативное управление и экстренное реагирование на ЧС. На крыше здания центра оборудована вертолётная площадка, которая используется для выполнения государственных задач.

Уточнения

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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