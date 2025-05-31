Кто получает больше: раскрыты истинные размеры пенсий мужчин и женщин

В России женщины, достигшие пенсионного возраста, получают выплаты, которые в среднем превышают суммы, начисляемые мужчинам-пенсионерам.
Об этом говорят данные Социального фонда России за 2025 год, которые проанализировало агентство РИА Новости.
Согласно статистике, средний размер пенсии, назначенной женщинам, составляет 23 249,58 рубля в месяц, тогда как у мужчин этот показатель немного ниже — 23 028,33 рубля. При этом средняя величина пенсионных выплат по стране в целом находится на уровне 23 175,17 рубля.
Кроме того, ранее из информации, предоставленной Социальным фондом, стало известно, что страховые пенсии по старости начисляются более чем 33 миллионам человек, а именно 33 379 424 гражданам. Выплаты по инвалидности получают свыше 2 миллионов россиян — 2 193 963 человека, а по потере кормильца — около 1,5 миллиона, точнее, 1 456 262 человека. Что касается социальных пенсий, их выплачивают 3 466 291 жителю страны.
Фонд пенсио́нного и социа́льного страхова́ния Росси́йской Федера́ции — один из государственных внебюджетных фондов.
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