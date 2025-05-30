Неожиданный дефицит: наличные доллары стали максимально редкими

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков в беседе с агентством "Прайм" отметил, что накануне летнего сезона в России возникли трудности с покупкой наличных долларов нового образца, однако их можно заменить на евро.

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По словам специалиста, нехватка долларов связана с тем, что эти банкноты поступают в российские банки не через официальные каналы, а через механизмы параллельного импорта. При этом у иностранных партнеров не всегда имеется достаточное количество купюр нового дизайна.

Чирков также указал, что со "старыми" долларами ситуация осложняется по другой причине — их принимают далеко не везде. Он напомнил, что несколько месяцев назад в Турции ввели ограничения на использование старых банкнот после того, как в СМИ появилась информация о выявлении фальшивых долларов на сумму 600 миллионов.

В сложившихся условиях эксперт посоветовал не стремиться к покупке долларов, а вместо этого приобретать евро, которые имеют широкое хождение в Турции и других популярных среди россиян странах. Чирков выразил уверенность, что в будущем возможности оплаты услуг за границей станут более разнообразными.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.

