Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

С 31 мая российские специалисты в области разработки программного обеспечения получили возможность подтвердить свои профессиональные навыки на специализированной платформе.

Фото: commons.wikimedia.org by Smallworldsocial is licensed under Commons, the free media repository Разработчики

Для этого им необходимо успешно пройти тестирование и выполнить ряд практических заданий. Эта мера предусмотрена постановлением правительства, которое вступило в силу в указанную дату.

Согласно документу, с этого момента началась активная фаза эксперимента, направленного на оценку квалификации IT-специалистов. Проект, стартовавший 14 февраля 2025 года, продлится до конца декабря 2026 года. Инициатива реализуется в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", целью которого является развитие цифровых технологий в стране.

В случае успешного прохождения испытаний разработчики получат официальный сертификат, подтверждающий их компетенции. При этом участие в программе доступно всем специалистам, независимо от их образовательного уровня. Документ, удостоверяющий прохождение тестирования, будет отображаться в личном кабинете пользователя на портале "Госуслуги".

Кроме того, эксперимент предоставляет новые возможности для работодателей, образовательных учреждений и других организаций. Они смогут использовать платформу для поиска квалифицированных программистов, а также для оценки профессионального уровня своих текущих сотрудников.

Уточнения

"Госуслуги" - справочно-информационный интернет-портал.

