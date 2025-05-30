Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков

С 31 мая российские специалисты в области разработки программного обеспечения получили возможность подтвердить свои профессиональные навыки на специализированной платформе.
Для этого им необходимо успешно пройти тестирование и выполнить ряд практических заданий. Эта мера предусмотрена постановлением правительства, которое вступило в силу в указанную дату.
Согласно документу, с этого момента началась активная фаза эксперимента, направленного на оценку квалификации IT-специалистов. Проект, стартовавший 14 февраля 2025 года, продлится до конца декабря 2026 года. Инициатива реализуется в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", целью которого является развитие цифровых технологий в стране.
В случае успешного прохождения испытаний разработчики получат официальный сертификат, подтверждающий их компетенции. При этом участие в программе доступно всем специалистам, независимо от их образовательного уровня. Документ, удостоверяющий прохождение тестирования, будет отображаться в личном кабинете пользователя на портале "Госуслуги".
Кроме того, эксперимент предоставляет новые возможности для работодателей, образовательных учреждений и других организаций. Они смогут использовать платформу для поиска квалифицированных программистов, а также для оценки профессионального уровня своих текущих сотрудников.
"Госуслуги" - справочно-информационный интернет-портал.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.