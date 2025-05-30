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Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков

1:35
Общество

С 31 мая российские специалисты в области разработки программного обеспечения получили возможность подтвердить свои профессиональные навыки на специализированной платформе.

Разработчики
Фото: commons.wikimedia.org by Smallworldsocial is licensed under Commons, the free media repository
Разработчики

Для этого им необходимо успешно пройти тестирование и выполнить ряд практических заданий. Эта мера предусмотрена постановлением правительства, которое вступило в силу в указанную дату.

Согласно документу, с этого момента началась активная фаза эксперимента, направленного на оценку квалификации IT-специалистов. Проект, стартовавший 14 февраля 2025 года, продлится до конца декабря 2026 года. Инициатива реализуется в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", целью которого является развитие цифровых технологий в стране.

В случае успешного прохождения испытаний разработчики получат официальный сертификат, подтверждающий их компетенции. При этом участие в программе доступно всем специалистам, независимо от их образовательного уровня. Документ, удостоверяющий прохождение тестирования, будет отображаться в личном кабинете пользователя на портале "Госуслуги".

Кроме того, эксперимент предоставляет новые возможности для работодателей, образовательных учреждений и других организаций. Они смогут использовать платформу для поиска квалифицированных программистов, а также для оценки профессионального уровня своих текущих сотрудников.

Уточнения

"Госуслуги" - справочно-информационный интернет-портал.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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