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Враг внутри сетей: хакеры начали охоту за секретами российских компаний

2:41
Общество

С начала 2025 года киберпреступники изменили тактику нападений на российские компании, работающие в промышленности и телекоммуникациях.

Хакер
Фото: wikimedia.org by Almonroth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хакер

Если раньше их целью было выведение из строя онлайн-ресурсов и ИТ-инфраструктуры, то теперь они сосредоточились на шпионаже и сложных атаках, направленных на конкретные цели. Об этом сообщили представители группы компаний "Солар" в беседе с РИА Новости.

Аналитики компании отметили, что в первом квартале 2025 года количество киберинцидентов на одну организацию резко возросло — в среднем в 3,2 раза по сравнению с последним кварталом 2024 года. Особенно сильно пострадала промышленность, где число атак на одно предприятие увеличилось в пять раз, достигнув более 200 инцидентов в среднем.

Особое внимание хакеров в этом году привлек кибершпионаж. В промышленности доля программ, предназначенных для кражи данных (так называемых стилеров), выросла на 24 процентных пункта и составила 40%.

Также увеличилось число признаков активности APT-группировок — хакеров, которые проводят длительные и целенаправленные атаки, — их доля выросла на 4 процентных пункта, достигнув 19%. Среди других угроз в промышленности выделились средства удаленного доступа (21%), ботнеты (9%) и программы-вымогатели (4%). Оставшуюся часть составили майнеры и фишинговые атаки.

В телекоммуникационном секторе самой распространенной угрозой стала деятельность APT-группировок, на которые пришлось 58% всех инцидентов. Этот показатель вырос на 10 процентных пунктов по сравнению с концом 2024 года. На втором месте оказались средства удаленного доступа (27%), а на третьем — стилеры (8%). Остальные 7% инцидентов связаны с ботнетами, майнерами, фишингом и вымогателями.

По мнению специалистов, в 2025 году хакеры стали реже использовать программы-шифровальщики, которые уничтожают данные, и чаще сосредотачиваются на шпионаже и проникновении в инфраструктуру компаний.

Это позволяет им подготовить более разрушительные удары в подходящий момент. Эксперты также связывают рост числа стилеров с текущей геополитической ситуацией, из-за которой увеличивается количество желающих заполучить конфиденциальную информацию.

Уточнения

Преступления в сфере информационных технологий или киберпреступность — преступления, совершаемые в сфере электронных информационных технологий.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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