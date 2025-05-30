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Табачный бунт в России: регионы, где люди сметают сигареты

Общество

В марте 2025 года самыми "некурящими" регионами России стали Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкария, сообщили представители пресс-службы Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава РФ.

курение
Фото: https://commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
курение

По данным ведомства, в Чеченской Республике доля курильщиков составила всего 0,2%, в Ингушетии — 6,17%, а в Кабардино-Балкарии — 10,31%. Среди регионов с низким уровнем курения также оказались Карачаево-Черкесия с показателем 11,18% и Ямало-Ненецкий автономный округ, где курят 11,58% населения.

В то же время в пресс-службе отметили, что наиболее высокая распространённость курения зафиксирована в Еврейской автономной области, Амурской области, а также в республиках Бурятия, Тыва и Алтай.

Кроме того, в ЦНИИОИЗ рассказали о статистике розничных продаж сигарет и папирос на душу населения за первые два месяца 2025 года. Лидерами по минимальным продажам стали Чечня и Ингушетия, где этот показатель оказался нулевым, а также Дагестан с показателем 0,02 тысячи штук, Кабардино-Балкария — 0,05 тысячи штук и Северная Осетия-Алания — 0,06 тысячи штук.

В то же время максимальные объёмы продаж сигарет на душу населения были зафиксированы в Магаданской области, Камчатском крае, Сахалинской области, Еврейской автономной области и Мурманской области.

В пресс-службе также сообщили, что общий уровень распространённости курения среди россиян в возрасте от 15 лет и старше, по предварительным расчётам, вырос с 18,48% в марте 2024 года до 18,50% в марте 2025 года, что указывает на увеличение показателя на 0,1%. При этом в сравнении с февралём 2025 года, когда доля курильщиков составляла 18,68%, в марте она снизилась на 1%, достигнув отметки в 18,50%.

Уточнения

Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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