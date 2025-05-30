Путин перекроил всю систему торговли – теперь выигрывают регионы

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

На портале Кремля появился документ, в котором отражены новые рекомендации президента России Владимира Путина, направленные на поддержку региональных производителей.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Путин

Глава государства предложил губернаторам активнее задействовать современные цифровые платформы для продвижения продукции местных компаний.

Эти инициативы были озвучены по итогам апрельской встречи с руководителями муниципалитетов, которая прошла в рамках второго Всероссийского муниципального форума под названием «Малая родина – сила России». На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с развитием экономики на местах и укреплением позиций отечественных брендов.

Согласно документу, президент указал на необходимость использования инфраструктуры онлайн-торговли в рамках программ поддержки местных производителей. Это должно помочь не только расширить рынки сбыта, но и повысить конкурентоспособность продукции из регионов. Реализовать данные меры предстоит главам субъектов РФ, а завершить работу необходимо к началу октября.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.

