На портале Кремля появился документ, в котором отражены новые рекомендации президента России Владимира Путина, направленные на поддержку региональных производителей.
Глава государства предложил губернаторам активнее задействовать современные цифровые платформы для продвижения продукции местных компаний.
Эти инициативы были озвучены по итогам апрельской встречи с руководителями муниципалитетов, которая прошла в рамках второго Всероссийского муниципального форума под названием «Малая родина – сила России». На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с развитием экономики на местах и укреплением позиций отечественных брендов.
Согласно документу, президент указал на необходимость использования инфраструктуры онлайн-торговли в рамках программ поддержки местных производителей. Это должно помочь не только расширить рынки сбыта, но и повысить конкурентоспособность продукции из регионов. Реализовать данные меры предстоит главам субъектов РФ, а завершить работу необходимо к началу октября.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.
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