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Деньги хлынут в регионы: Путин придумал, как навсегда изменить российские города

1:18
Общество

Появился документ, раскрывающий новые инициативы президента России Владимира Путина, направленные на развитие муниципальных территорий.

путин
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
путин

Глава государства распорядился разработать меры, которые сделают инвестиции в муниципалитеты более привлекательными для частного капитала.

Эти шаги стали результатом обсуждений, которые прошли в рамках второго Всероссийского муниципального форума под названием "Малая родина — сила России". На встрече с руководителями муниципальных образований, состоявшейся в апреле, были затронуты вопросы, связанные с привлечением средств для реализации крупных проектов, включая создание новых поселений и комплексное развитие территорий.

Согласно документу, кабмину предстоит подготовить предложения, которые помогут создать благоприятные условия для инвесторов. В частности, речь идет о том, чтобы не более половины налоговых поступлений, полученных регионами от таких проектов, направлялось в местные бюджеты.

Также может быть пересмотрен ряд правовых норм, чтобы упростить реализацию подобных инициатив. Ответственным за выполнение задачи назначен глава правительства Михаил Мишустин, а завершить работу необходимо к началу сентября.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин — российский государственный и политический деятель, экономист. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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