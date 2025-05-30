Деньги хлынут в регионы: Путин придумал, как навсегда изменить российские города

Появился документ, раскрывающий новые инициативы президента России Владимира Путина, направленные на развитие муниципальных территорий.
Глава государства распорядился разработать меры, которые сделают инвестиции в муниципалитеты более привлекательными для частного капитала.
Эти шаги стали результатом обсуждений, которые прошли в рамках второго Всероссийского муниципального форума под названием "Малая родина — сила России". На встрече с руководителями муниципальных образований, состоявшейся в апреле, были затронуты вопросы, связанные с привлечением средств для реализации крупных проектов, включая создание новых поселений и комплексное развитие территорий.
Согласно документу, кабмину предстоит подготовить предложения, которые помогут создать благоприятные условия для инвесторов. В частности, речь идет о том, чтобы не более половины налоговых поступлений, полученных регионами от таких проектов, направлялось в местные бюджеты.
Также может быть пересмотрен ряд правовых норм, чтобы упростить реализацию подобных инициатив. Ответственным за выполнение задачи назначен глава правительства Михаил Мишустин, а завершить работу необходимо к началу сентября.
Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин — российский государственный и политический деятель, экономист.
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