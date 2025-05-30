Земельный хаос закончился: Путин подписал закон, которого ждали годами

1:43 Your browser does not support the audio element. Общество

На сайте Кремля появился документ, раскрывающий новые инициативы главы государства Владимира Путина, направленные на поддержку жителей новых регионов России.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент России Владимир Путин

В рамках этих мер президент дал указание правительству и местным властям до начала августа разработать и внедрить решения, которые позволят гражданам получить земельные участки для личных нужд.

Эти шаги стали результатом обсуждений, прошедших на втором Всероссийском муниципальном форуме под названием «Малая родина – сила России», где президент встретился с руководителями муниципалитетов. В ходе мероприятия были затронуты вопросы, связанные с улучшением условий жизни в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Согласно документу, кабмин совместно с исполнительными органами новых регионов должен обеспечить передачу в собственность этих субъектов или муниципалитетов земель, на которых уже расположены жилые дома, садовые постройки и гаражи, принадлежащие гражданам.

Кроме того, президент распорядился урегулировать вопрос с участками, выделенными некоммерческим организациям для индивидуального строительства жилья, ведения садоводства, огородничества или возведения гаражей.

Особое внимание уделено землям, которые были предоставлены гражданам до 5 октября 2022 года. Эти территории, предназначенные для строительства жилья, ведения личного хозяйства, садоводства, огородничества или строительства гаражей, также должны быть оформлены в собственность в установленные сроки.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.

