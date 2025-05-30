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Общественный порядок под атомной защитой: Путин раскрыл козырь

1:28
Общество

На официальном портале Кремля появился документ, в котором отражено новое поручение главы государства Владимира Путина.

Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Речь идет о мерах поддержки сотрудников специализированных государственных унитарных предприятий, занимающихся охраной общественного порядка и обеспечением безопасности. Эти работники нередко оказываются в зоне риска, особенно в условиях сложной обстановки, связанной с украинскими обстрелами, проведением спецопераций и борьбой с терроризмом.

Согласно информации, размещенной на сайте, президент дал указание кабинету министров разработать и внедрить дополнительные страховые меры для тех, кто пострадал в ходе выполнения своих обязанностей.

Это решение было принято после обсуждений, которые прошли в рамках второго Всероссийского муниципального форума под названием "Малая родина — сила России". На встрече с руководителями муниципалитетов были подняты вопросы, касающиеся защиты людей, работающих в экстремальных условиях.

В документе уточняется, что новые гарантии затронут тех, кто пострадал во время специальной военной операции, контртеррористических мероприятий на территории страны, а также в результате атак украинских вооруженных формирований и террористических актов. Важно, что реализация этого поручения должна быть завершена к началу августа текущего года.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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