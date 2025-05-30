Льготы военных распространят на всех, кто работает под обстрелами

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Путин распорядился, чтобы правительство разработало меры социальной поддержки для выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих, которые выполняют свои обязанности в условиях военного положения или режима контртеррористической операции (КТО).

Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Владимир Путин

Эти меры должны быть сопоставимы с теми, что уже действуют для лиц, направленных в служебные командировки в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном сайте Кремля.

Данное распоряжение было включено в перечень поручений, утвержденный президентом по итогам его встречи с руководителями муниципальных образований, которая состоялась в рамках второго Всероссийского муниципального форума под названием "Малая родина — сила России".

Согласно тексту документа, кабмину предстоит завершить выполнение этого поручения к 1 августа текущего года, чтобы обеспечить равные условия социальной защиты для всех, кто работает в сложных и опасных условиях.

Уточнения

Контртеррори́зм — совокупность мероприятий, проводимых специальными правительственными структурами государства (полицией, разведывательными органами, армейскими формированиями и так далее) в целях противодействия угрозе терроризма.

