Лимит доверия исчерпан: что изменилось в банковских переводах с 30 мая

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество

С 30 мая в России начали действовать новые ограничения на денежные переводы, осуществляемые без открытия банковского счета.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Человек засовывает карту в банкомат

Как сообщили в Центральном банке РФ, теперь максимальная сумма разового перевода с использованием упрощенной идентификации клиента не может превышать 100 тысяч рублей.

По информации регулятора, если гражданину необходимо перевести сумму, превышающую установленный лимит, потребуется либо пройти полную процедуру идентификации, либо воспользоваться своим банковским счетом. В ЦБ отметили, что ранее законодательство не устанавливало верхнюю границу для подобных операций.

Кроме того, в Банке России сообщили о внесении изменений в законодательство, которые касаются электронных кошельков. Теперь максимальный остаток средств на таких кошельках, открытых с использованием упрощенной идентификации, увеличен с 60 тысяч до 100 тысяч рублей.

Регулятор также разъяснил, что для прохождения упрощенной идентификации финансовая организация должна запросить у клиента фамилию, имя, отчество, а также серию и номер паспорта. Для полной идентификации дополнительно потребуются данные об адресе проживания и ИНН, если он имеется.

Как подчеркнули в ЦБ, введенные меры направлены на борьбу с нелегальными финансовыми операциями, включая отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Особое внимание уделяется предотвращению использования так называемых дропперов — лиц, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать украденные деньги.

Уточнения

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