Спасение с неба: МЧС начнет использовать дроны для оповещения при ЧС

2:28 Your browser does not support the audio element. Общество

В Подмосковье грядут серьёзные перемены в системе безопасности — спасатели намерены взять на вооружение настоящую новинку: беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Фото: wikimedia.org by Potushaft, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дрон

Об этом заявил Алексей Павлов, начальник главного управления МЧС по Московской области, генерал-майор внутренней службы. По его словам, сейчас активно прорабатывается вопрос использования дронов как одного из ключевых инструментов информирования граждан в случае катастроф, аварий и природных катаклизмов.

Такое решение не появилось на пустом месте. Поводом для внедрения новых технологий стала страшная трагедия, произошедшая более десяти лет назад в кубанском городе Крымске.

Летом 2012 года там случилось разрушительное наводнение, унёсшее жизни почти 170 человек. Последующее расследование Следственного комитета вскрыло шокирующий факт: система оповещения в Крымске практически отсутствовала. Из всех жителей города сигнал тревоги услышали лишь около 50 человек, да и то тогда, когда спастись уже было невозможно. Этот горький опыт заставил всерьёз задуматься о том, как сделать систему предупреждения ЧС максимально эффективной.

Сегодня в МЧС Подмосковья работают над созданием комплексной системы экстренного оповещения, которая должна сократить время доведения тревожной информации до населения вдвое. Помимо беспилотников, в этот комплекс войдут и другие современные технические средства — например, домофоны.

Дроны с громкоговорителями смогут за считанные минуты облететь зону бедствия и донести сигнал тревоги даже туда, куда не доходят обычные сирены или SMS-рассылки. Это особенно важно в отдалённых или малонаселённых районах, где связь часто оставляет желать лучшего.

Новая система обещает настоящий прорыв в безопасности. Если всё получится, то уже в ближайшие годы жители Подмосковья первыми в России получат возможность получать сигналы тревоги практически мгновенно — ещё до того, как стихия начнёт действовать в полную силу. Это не просто технический апгрейд, а шанс спасти сотни, а может быть, и тысячи жизней.

Уточнения

МЧС России — федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

