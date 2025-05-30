Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Капуста трескается от сочности, а у соседей вянет — вот в чём весь секрет грядки
Фаршированные яйца с грибами — классика праздничного стола
Неудавшаяся высадка: Россия уничтожила армию объединенной Европы на Украине
Сначала сладко, потом неожиданно: клубничное варенье с розмарином, которое ломает стереотипы
Роскошный замок в Майенне продаётся за 3,37 миллиона евро: что вы не знали о Маленьком Версале?
Renault 4 стал полноприводным: представлен концепт, который всё меняет
Как научиться говорить по-кошачьи: секреты общения, которые ваши кошки поймут
Новый подход к тренировкам: мышц больше, килограммов столько же — всего 7 упражнений
В России катастрофа с картофелем: куда пропадает урожай и сколько придётся платить покупателям

Спасение с неба: МЧС начнет использовать дроны для оповещения при ЧС

2:28
Общество

В Подмосковье грядут серьёзные перемены в системе безопасности — спасатели намерены взять на вооружение настоящую новинку: беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Дрон
Фото: wikimedia.org by Potushaft, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дрон

Об этом заявил Алексей Павлов, начальник главного управления МЧС по Московской области, генерал-майор внутренней службы. По его словам, сейчас активно прорабатывается вопрос использования дронов как одного из ключевых инструментов информирования граждан в случае катастроф, аварий и природных катаклизмов.

Такое решение не появилось на пустом месте. Поводом для внедрения новых технологий стала страшная трагедия, произошедшая более десяти лет назад в кубанском городе Крымске.

Летом 2012 года там случилось разрушительное наводнение, унёсшее жизни почти 170 человек. Последующее расследование Следственного комитета вскрыло шокирующий факт: система оповещения в Крымске практически отсутствовала. Из всех жителей города сигнал тревоги услышали лишь около 50 человек, да и то тогда, когда спастись уже было невозможно. Этот горький опыт заставил всерьёз задуматься о том, как сделать систему предупреждения ЧС максимально эффективной.

Сегодня в МЧС Подмосковья работают над созданием комплексной системы экстренного оповещения, которая должна сократить время доведения тревожной информации до населения вдвое. Помимо беспилотников, в этот комплекс войдут и другие современные технические средства — например, домофоны.

Дроны с громкоговорителями смогут за считанные минуты облететь зону бедствия и донести сигнал тревоги даже туда, куда не доходят обычные сирены или SMS-рассылки. Это особенно важно в отдалённых или малонаселённых районах, где связь часто оставляет желать лучшего.

Новая система обещает настоящий прорыв в безопасности. Если всё получится, то уже в ближайшие годы жители Подмосковья первыми в России получат возможность получать сигналы тревоги практически мгновенно — ещё до того, как стихия начнёт действовать в полную силу. Это не просто технический апгрейд, а шанс спасти сотни, а может быть, и тысячи жизней.

Уточнения

МЧС России — федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Шоу-бизнес
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом Аудио 
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз
Мир. Новости мира
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз Аудио 
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Экономика и бизнес
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер Речь бешеной фон дер Ляйен: как выстроить мир, не забывая поссориться со всеми Дмитрий Плотников Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Последние материалы
Роскошный замок в Майенне продаётся за 3,37 миллиона евро: что вы не знали о Маленьком Версале?
Renault 4 стал полноприводным: представлен концепт, который всё меняет
Как научиться говорить по-кошачьи: секреты общения, которые ваши кошки поймут
Новый подход к тренировкам: мышц больше, килограммов столько же — всего 7 упражнений
В России катастрофа с картофелем: куда пропадает урожай и сколько придётся платить покупателям
Магнитное поле не справляется: где у Земли слабое место, о котором мало кто знает
Внутри дома нельзя, на улице малоэффективно: как не ошибиться с пропиткой для дерева
Организм детей требует его ежедневно — иначе учёба превращается в кошмар
Мимолётный взгляд раскрывает больше, чем часовой разговор
Колодки за копейки, фара как крыло самолёта: где китайский авто играет в прятки с кошельком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.