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ЖКХ-навигатор: как узнать и погасить долг, пока не поздно

3:08
Общество

Россияне получили ещё несколько удобных способов узнать о долгах за ЖКХ — и это не только повестка от судебных приставов.

Мужчина считает
Фото: freepik.com by wirestock
Мужчина считает

Как разъяснил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, проверить наличие задолженности теперь можно буквально в несколько кликов.

Самый простой путь — портал "Госуслуги". В разделе "Квартплата и ЖКХ" отображаются не только начисления и текущие платежи, но и все долги с детализацией. Ещё больше информации хранится в Государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ): зайдя туда по адресу своей квартиры, можно увидеть всю картину — от суммы задолженности до списка поставщиков услуг.

Однако если цифровые площадки не внушают доверия, никто не отменял старый добрый запрос в управляющую компанию (УК) или ТСЖ. По закону, вам обязаны предоставить нужные данные лично, по телефону или через личный кабинет на сайте УК.

Но это далеко не всё. Большинство крупных банков, включая Сбербанк, ВТБ и Тинькофф, уже научились подтягивать информацию о долгах по ЖКХ, как только вы введёте адрес квартиры в своём интернет-банке. То есть зайти в приложение, проверить задолженность и сразу оплатить её - теперь дело нескольких секунд.

Кому доступна эта информация? Как подчеркнул Якубовский, секретность всё-таки сохраняется: данные о долгах могут запрашивать только собственники жилья, официально зарегистрированные жильцы, люди с нотариальной доверенностью (например, родственники) и, конечно, судебные приставы. А вот случайные люди или соседи без специального разрешения ничего узнать не смогут — персональные данные под защитой.

Но предположим, вы узнали неприятную новость: за вами висит долг. Как его погасить быстро и без нервов? Вариантов, по словам депутата, масса:

  • Онлайн-платежи через "Госуслуги" или ГИС ЖКХ.
  • Мобильные приложения банков — долги отображаются прямо в них.
  • Наличные или карта в кассе управляющей компании.
  • Любой МФЦ или отделение Почты России.
  • Терминалы оплаты (достаточно отсканировать QR-код из квитанции).
  • Ручной платёж по реквизитам (для тех, кто любит точность).

При этом необязательно сбрасывать весь долг разом. Закон позволяет:

  • оплатить сразу всю сумму и спать спокойно;
  • вносить частичные платежи в любое время (задолженность будет постепенно снижаться);
  • оформить официальную рассрочку, если разом заплатить не получается.

И здесь главное — не затягивать. Как предупреждает Якубовский, чем дольше висит долг, тем выше риск неприятных последствий: начисление пени, отключение света/воды/газа, а в худшем случае — иск в суд с последующим арестом счетов или даже имущества. Словом, заглянуть в свой "коммунальный" личный кабинет стоит как можно раньше.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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