Цифровой щит: теперь любая утечка смертельна для бизнеса

2:19 Your browser does not support the audio element. Общество

С 30 мая в стране вступил в силу новый закон, который кардинально меняет правила игры для всех компаний, работающих с персональными данными.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Деньги

Теперь за малейшую ошибку можно лишиться миллионов, а то и миллиардов рублей. И это не просто слова — государство всерьез взялось за защиту конфиденциальности.

По новым правилам, штрафы за утечку данных увеличиваются в разы. И вот какие цифры теперь придется учитывать:

Утечка затронула 1-10 тысяч человек:

Физические лица: 100-200 тысяч рублей.

Должностные лица (директор, бухгалтер): 200-400 тысяч рублей.

Компании и ИП: 3-5 миллионов рублей.

Утечка ударила по 10-100 тысячам человек:

Физические лица: 200-300 тысяч рублей.

Должностные лица: 300-500 тысяч рублей.

Компании и ИП: 5-10 миллионов рублей.

Утечка коснулась более 100 тысяч человек:

Физические лица: 300-400 тысяч рублей.

Должностные лица: 400-600 тысяч рублей.

Компании и ИП: 10-15 миллионов рублей.

Но главный удар ждет тех, кто попадается на повторной утечке. Тут уже не отделаешься обычными штрафами — государство вводит оборотные санкции:

1-3% от годовой выручки компании (да-да, это сотни миллионов или даже миллиарды рублей).

Для банков наказание еще жестче: процент берется не от выручки, а от размера собственных средств.

Минимальный порог штрафа 20-25 миллионов рублей, максимальный — 500 миллионов рублей.

Для понимания: если крупный ритейлер с оборотом 50 миллиардов рублей в год допустит повторную утечку, ему начислят штраф 1,5 миллиарда рублей (3% от выручки). Почувствуйте разницу с прежними 50-100 тысячами рублей за такое нарушение.

Но это не все. Роскомнадзор тоже усилил контроль:

Теперь за несвоевременное уведомление ведомства о работе с данными штрафуют еще строже.

Компании обязаны мгновенно отчитываться о любых инцидентах, иначе штрафы неизбежны.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, сокращённо РКН) — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся регулированием связи, информационных технологий и СМИ.

