Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем кладут шарики из фольги в морозилку: секрет, который экономит деньги и нервы
ЖКХ-навигатор: как узнать и погасить долг, пока не поздно
Принял таблетку — потерял права: новый законопроект взбудоражил автомобилистов
Очаг тревоги в Тихом океане: землетрясения обрушились на Курильские острова
Тень картеля: террористы взорвали ключевой нефтепровод Колумбии
Лондонский след: за Украину воюет британская разведка
Генетически модифицированные пауки: светящийся шелк, который восхищает и пугает
Криптовалюта захватила канал: Панама будет быстрее пропускать суда, оплатившие проход биткоинами
Мир останется без защиты: ООН идёт на беспрецедентные меры ради выживания

Цифровой щит: теперь любая утечка смертельна для бизнеса

2:19
Общество

С 30 мая в стране вступил в силу новый закон, который кардинально меняет правила игры для всех компаний, работающих с персональными данными.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Деньги

Теперь за малейшую ошибку можно лишиться миллионов, а то и миллиардов рублей. И это не просто слова — государство всерьез взялось за защиту конфиденциальности.

По новым правилам, штрафы за утечку данных увеличиваются в разы. И вот какие цифры теперь придется учитывать:

Утечка затронула 1-10 тысяч человек:

  • Физические лица: 100-200 тысяч рублей.
  • Должностные лица (директор, бухгалтер): 200-400 тысяч рублей.
  • Компании и ИП: 3-5 миллионов рублей.

Утечка ударила по 10-100 тысячам человек:

  • Физические лица: 200-300 тысяч рублей.
  • Должностные лица: 300-500 тысяч рублей.
  • Компании и ИП: 5-10 миллионов рублей.

Утечка коснулась более 100 тысяч человек:

  • Физические лица: 300-400 тысяч рублей.
  • Должностные лица: 400-600 тысяч рублей.
  • Компании и ИП: 10-15 миллионов рублей.

Но главный удар ждет тех, кто попадается на повторной утечке. Тут уже не отделаешься обычными штрафами — государство вводит оборотные санкции:

  • 1-3% от годовой выручки компании (да-да, это сотни миллионов или даже миллиарды рублей).
  • Для банков наказание еще жестче: процент берется не от выручки, а от размера собственных средств.
  • Минимальный порог штрафа 20-25 миллионов рублей, максимальный — 500 миллионов рублей.

Для понимания: если крупный ритейлер с оборотом 50 миллиардов рублей в год допустит повторную утечку, ему начислят штраф 1,5 миллиарда рублей (3% от выручки). Почувствуйте разницу с прежними 50-100 тысячами рублей за такое нарушение.

Но это не все. Роскомнадзор тоже усилил контроль:

  • Теперь за несвоевременное уведомление ведомства о работе с данными штрафуют еще строже.
  • Компании обязаны мгновенно отчитываться о любых инцидентах, иначе штрафы неизбежны.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, сокращённо РКН) — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся регулированием связи, информационных технологий и СМИ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Авто
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом Аудио 
Июньская хитрость для пионов: как всего один раз сделать их цветение роскошным и насыщенным
Цветы и растения
Июньская хитрость для пионов: как всего один раз сделать их цветение роскошным и насыщенным Аудио 
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе
Домашние животные
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова Это не моя война: Трамп вышел из игры — и Украина осталась одна Дмитрий Плотников Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Хотите, чтобы гладиолусы радовали до осени? Вот что вам нужно делать
Как с помощью кефира и марганцовки сделать гортензии неотразимыми
Жена Джорджа Клуни блистала в самом красивом платье мира
Жена Джорджа Клуни блистала в самом красивом платье мира
Последние материалы
Зачем кладут шарики из фольги в морозилку: секрет, который экономит деньги и нервы
ЖКХ-навигатор: как узнать и погасить долг, пока не поздно
Принял таблетку — потерял права: новый законопроект взбудоражил автомобилистов
Очаг тревоги в Тихом океане: землетрясения обрушились на Курильские острова
Тень картеля: террористы взорвали ключевой нефтепровод Колумбии
Польша пытается давить на Россию: что стоит за новым развертыванием HIMARS на границе
Лондонский след: за Украину воюет британская разведка
Генетически модифицированные пауки: светящийся шелк, который восхищает и пугает
Криптовалюта захватила канал: Панама будет быстрее пропускать суда, оплатившие проход биткоинами
Мир останется без защиты: ООН идёт на беспрецедентные меры ради выживания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.