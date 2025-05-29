Цифровой щит: теперь любая утечка смертельна для бизнеса

С 30 мая в стране вступил в силу новый закон, который кардинально меняет правила игры для всех компаний, работающих с персональными данными.
Теперь за малейшую ошибку можно лишиться миллионов, а то и миллиардов рублей. И это не просто слова — государство всерьез взялось за защиту конфиденциальности.
По новым правилам, штрафы за утечку данных увеличиваются в разы. И вот какие цифры теперь придется учитывать:
Утечка затронула 1-10 тысяч человек:
Утечка ударила по 10-100 тысячам человек:
Утечка коснулась более 100 тысяч человек:
Но главный удар ждет тех, кто попадается на повторной утечке. Тут уже не отделаешься обычными штрафами — государство вводит оборотные санкции:
Для понимания: если крупный ритейлер с оборотом 50 миллиардов рублей в год допустит повторную утечку, ему начислят штраф 1,5 миллиарда рублей (3% от выручки). Почувствуйте разницу с прежними 50-100 тысячами рублей за такое нарушение.
Но это не все. Роскомнадзор тоже усилил контроль:
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, сокращённо РКН) — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся регулированием связи, информационных технологий и СМИ.
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