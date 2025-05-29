Культурный код: как искусство изменит будущее молодежи

Неожиданное заявление сделал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью "Ведомостям".
По его мнению, главный источник криминала среди молодежи — вовсе не нехватка полицейских или жесткость законов, а пустующие экраны телевизоров и гаджетов.
Бастрыкин бьет тревогу: в интернете сейчас господствует насилие — фильмы, сериалы, ролики, где стрельба, поножовщина и жестокость воспринимаются как норма. И именно это, уверен глава СК РФ, толкает подростков на преступления. "Мы буквально программируем детей на агрессию, показывая им ложные образцы для подражания", — констатирует он.
Но решение, по словам Бастрыкина, есть. И оно лежит не в области запретов и блокировок, а в созидании альтернативы. России остро нужны правдивые и идейно наполненные кинопроизведения — такие фильмы, где героями становятся не киллеры и хакеры, а настоящие люди, совершающие подвиги, спасающие жизни, побеждающие трудности.
"У нашей страны огромный запас вдохновляющих историй", — подчеркивает Бастрыкин. Речь не о пропагандистских агитках советских времен, а о реальных сюжетах, которые заставляют верить в добро, честь и справедливость.
Истории о настоящих патриотах, ученых, врачах, солдатах — все то, что способно вдохновить молодежь и задать ей правильный вектор.
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