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Биометрический ультиматум: миллионные штрафы за давление на клиентов

1:10
Общество

Россия вступает в новую эру контроля: теперь за отказ обслужить клиента без биометрии можно попасть на огромные штрафы.

Отпечаток пальца
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Отпечаток пальца

С 30 мая в стране вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), и бизнес уже дрожит. Согласно новому закону, любая компания — от магазинов до банков — обязана обслуживать клиентов по предъявлению паспорта или биометрических данных. Не согласился — получи штраф.

Речь идет о федеральном законе, который вносит поправки в статью 14.8 КоАП. Если раньше бизнес мог по своему усмотрению требовать или не требовать биометрию (отпечатки пальцев, сканирование лица), то теперь отказ предоставлять услуги человеку без цифровой идентификации карается рублем. Причем, весьма чувствительно:

  • Должностные лица (менеджеры, директора отделов) рискуют от 50 до 100 тысяч рублей за каждое нарушение.
  • Юридические лица (компании, ИП) — от 200 до 500 тысяч рублей. Это не просто штраф, а экономический удар по бизнесу.

Уточнения

КоАП РФ — кодифицированный нормативный акт регулирующий общественные отношения по привлечению к ответственности за совершение административного правонарушения.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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