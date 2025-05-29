Биометрический ультиматум: миллионные штрафы за давление на клиентов

Россия вступает в новую эру контроля: теперь за отказ обслужить клиента без биометрии можно попасть на огромные штрафы.
С 30 мая в стране вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), и бизнес уже дрожит. Согласно новому закону, любая компания — от магазинов до банков — обязана обслуживать клиентов по предъявлению паспорта или биометрических данных. Не согласился — получи штраф.
Речь идет о федеральном законе, который вносит поправки в статью 14.8 КоАП. Если раньше бизнес мог по своему усмотрению требовать или не требовать биометрию (отпечатки пальцев, сканирование лица), то теперь отказ предоставлять услуги человеку без цифровой идентификации карается рублем. Причем, весьма чувствительно:
КоАП РФ — кодифицированный нормативный акт регулирующий общественные отношения по привлечению к ответственности за совершение административного правонарушения.
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