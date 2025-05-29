Беспощадный ответ Дагестана: Меликов объявил войну террористам

Глава республики Сергей Меликов выступил с жестким предупреждением: любые попытки вступить в экстремистские или террористические группировки, а также вести антигосударственную деятельность будут караться беспощадно.

Фото: wikimedia.org by SpetsnazAlpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ФСБ

Причем речь идет не только о действиях внутри страны — Москва не простит никому попыток подрыва стабильности из-за рубежа.

В своем послании Народному собранию (парламенту) региона Меликов обозначил четкую позицию: геополитическое положение Дагестана и его уникальное этноконфессиональное многообразие делают республику лакомым куском для антироссийских сил.

Именно поэтому здесь регулярно фиксируются попытки дестабилизации. Глава региона прямо указал на недавние теракты — 23 июня 2024 года в Махачкале и Дербенте, а также 5 мая в Махачкале. По его словам, это были не случайные события, а спланированные атаки, направленные на разжигание хаоса в регионе.

Меликов подчеркнул, что власти Дагестана не сидят сложа руки. В республике ведется активный мониторинг цифровой среды — социальные сети, мессенджеры, популярные интернет-платформы. Цель одна: выявить и пресечь любые попытки распространения деструктивной информации, которая раскачивает межэтническую и межконфессиональную обстановку. Фактически Дагестан перешел в режим повышенной боевой готовности — и силовики, и чиновники, и духовенство работают в тесной связке.

Ранее в интервью РИА Новости Меликов уже бил тревогу: внешнее воздействие стало одним из главных факторов, провоцирующих террористическую активность в регионе.

По его мнению, без консолидации всех сил — правоохранителей, властей, общественности и духовенства — победить это зло невозможно. Теперь республика готова дать жесткий отпор всем, кто посягнет на ее стабильность.

Уточнения

Серге́й Али́мович Ме́ликов — российский государственный и военный деятель. Глава Республики Дагестан с 14 октября 2021 ( врио 5 октября 2020 — 14 октября 2021). Секретарь Дагестанского регионального отделения партии "Единая Россия" с 9 июня 2021.

