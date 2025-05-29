Борьба внутри страны: в России приняли закон о жесточайшем наказании для нелегалов

2:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Российская Госдума нанесла мощный удар по нелегальной миграции — и результаты уже налицо.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

С начала 2024 года было принято 16 законов, направленных на борьбу с этим явлением, и, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эти меры начали приносить плоды.

Одним из ярких примеров стал недавний арест в Екатеринбурге целой группы злоумышленников — директора центра по приему экзаменов у иностранцев и ещё восьми человек. Их подозревают в создании организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась фиктивной регистрацией мигрантов и помогала им незаконно сдавать экзамены на знание русского языка.

Володин подчеркнул, что МВД уже выявило все схемы мошенников: преступники действовали исключительно из корыстных побуждений, зарабатывая на бесправных мигрантах. Но теперь за такие действия придётся отвечать по всей строгости закона. Ещё недавно организация незаконной миграции считалась рядовым правонарушением, но теперь это особо тяжкое преступление.

Согласно новым поправкам, злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы, штраф до 5 миллионов рублей и запрет занимать определённые должности сроком до 10 лет. Мало того — всё имущество и ценности, добытые преступным путём, будут конфискованы в пользу государства.

Володин напомнил, что переломным моментом стал конец прошлого года, когда были приняты два ключевых решения. Во-первых, посреднические организации (читай — фирмы-однодневки) навсегда лишились права проводить экзамены для мигрантов.

Во-вторых, ответственность за незаконную миграцию была резко ужесточена. И вот результат: преступники начали массово попадать под суд, а сама тема нелегалов перестала быть "рентабельным бизнесом". "Закон суров, но это закон" (Dura lex, sed lex), резюмировал Володин, явно адресуя предупреждение всем, кто ещё продолжает греть руки на этом грязном деле.

Уточнения

Вячесла́в Ви́кторович Воло́дин — российский государственный и политический деятель. Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, член Совета безопасности Российской Федерации с 5 октября 2016 года.

