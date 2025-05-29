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Экзамен на доверчивость: как школьники теряют тысячи рублей на фальшивых ответах ЕГЭ

2:23
Общество

Школьники, мечтающие о "лёгком" пути к высшему баллу на ЕГЭ, всё чаще попадаются в ловушку мошенников. Материал об этом публикует Царьград.

Девушка на экзамене
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на экзамене

С начала года в Telegram заблокировано уже 48 каналов и ботов, предлагающих фальшивые ответы к экзаменам — это в 12 раз больше, чем за весь прошлый год. По данным Роскомнадзора, афера стала масштабнее, а жертвами обмана становятся выпускники, готовые рискнуть не только деньгами, но и личными данными.

В преддверии экзаменов в Сети расцветает целый рынок фальшивых обещаний. Множество сайтов и телеграм-каналов наперебой предлагают школьникам купить готовые решения по цене от 2 до 8 тысяч рублей. Особенно активно наживаются мошенники на стрессе абитуриентов — сейчас, например, вовсю рекламируются "гарантированные" ответы к ЕГЭ по русскому языку, который пройдёт 30 мая. При этом в Роскомнадзоре подчёркивают: шансы получить настоящие задания равны нулю.

Дело в том, что ЕГЭ защищён многоуровневой системой безопасности. Утечка материалов исключена — даже организаторы экзаменов видят вопросы непосредственно перед началом тестирования. Однако доверчивые школьники продолжают попадаться на удочку мошенников, сливая им деньги и персональные данные. Последствия могут быть катастрофическими: за распространение фальшивых материалов аферистам грозит штраф до полумиллиона рублей или даже шесть лет лишения свободы.

Но и это не всё. Школьники, попавшиеся на списывании с купленных "ответов", рискуют лишиться возможности сдать ЕГЭ в этом году. Им придётся ждать целых 12 месяцев до следующей пересдачи. В Роскомнадзоре констатируют: число таких мошеннических предложений особенно возросло в Telegram-ботах, и ведомство уже перекрыло больше каналов, чем за весь 2023 год.

Остаётся главный вопрос: почему выпускники ведутся на эту удочку? Ответ прост — экзамены создают панику, а обещание "лёгкого успеха" кажется спасением. Вот только цена такого "спасения" порой оказывается слишком высокой.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся регулированием связи, информационных технологий и СМИ.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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