Как помочь мозгу пережить экзамены? Отвечает профессор

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Сейчас пара сложнейших и важных экзаменов для учеников школ, колледжей и университетов. Ребята разных возрастов волнуются, переживают стресс и прочее. Как же помочь мозгу все это пережить без каких-либо последствий, рассказал нейрофизиолог, профессор МГУ, Вячеслав Дубынин.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Экзамен

Остановите волнение раньше того, как оно остановит вас

Дыхательные упражнения вам в этом помогут. Быстрая перезагрузка — метод "квадрата" (4 секунды вдох, 4 — задержка, 4 — выдох, 4 — пауза), она снижает уровень кортизола за 3-4 цикла.

"Когда сердце выпрыгивает из груди, начинайте дышать по квадрату, и через минуту мысли прояснятся", — уверяет эксперт.

Также перезагрузить мозг поможет задержка дыхания на 10 — 20 секунд. А объятия повышают уровень окситоцина. Этот гормон помогает снизить тревожность.

Запоминайте творчески

Эксперт советует нарисовать схему ключевых тезисов, их взаимосвязь обозначить стрелочками, а главные моменты обозначить смешными запоминающимися символами.

После каждого блока изучения стоит отдыхать. Так ваш мозг "лучше переваривает" информацию.

Обсуждайте экзамены с близкими людьми

Если вы, например, будете рассказывать тему своему брату или сестре, вы сами лучше ее поймете. Можно также попросить родственников послушать, как вы объясняете ту или иную тему, задавать вам вопросы, пишет KP. RU.

Создайте комфортные условия

До занятия лучше отключить звук на телефоне и убрать гаджет в другую комнату. Также на вашем рабочем столе ничего не должно отвлекать.

Утоляйте базовые потребности мозга

Спать необходимо 7-8 часов.

Делайте полезные перекусы: рыба (омега-3), орехи (магний), черника (антиоксиданты) питают нейроны. Бутылка питьевой воды всегда должна быть под рукой.

Чтобы улучшить концентрацию, нужно гулять по 20-30 минут.

Уточнения

Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.



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