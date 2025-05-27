Этот предмет уберут из школьной программы: в 6-7 классах его больше не будут изучать

Обществознание теперь начнут преподавать только в старшей школе с 9 по 11 класс. В 6-7 классах его отменят.
Министерство просвещения России уже приняло решение.
Уже с 1 сентября школьникам в 6-7 классах не будут преподавать "общество".
Но на новые программы ребята будут проходить плавно. Это займет два года, пишет KP. RU.
С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11 классов;
С 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11 классов.
Обществозна́ние — комплекс дисциплин, объектом исследования которых являются различные стороны жизни общества.
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Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.