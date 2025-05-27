Этот предмет уберут из школьной программы: в 6-7 классах его больше не будут изучать

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Обществознание теперь начнут преподавать только в старшей школе с 9 по 11 класс. В 6-7 классах его отменят.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глобус

Министерство просвещения России уже приняло решение.

Уже с 1 сентября школьникам в 6-7 классах не будут преподавать "общество".

Но на новые программы ребята будут проходить плавно. Это займет два года, пишет KP. RU.

С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11 классов;

С 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11 классов.

Уточнения

Обществозна́ние — комплекс дисциплин, объектом исследования которых являются различные стороны жизни общества.



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