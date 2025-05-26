Прощай, креатив: московские выпускники будут сдавать ЕГЭ по-старому

1:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Московские школьники больше не будут сидеть за круглым столом на ЕГЭ — столичные власти положили конец необычному эксперименту, вызвавшему бурные обсуждения в обществе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тестирование в школе

Причиной такого решения стали жалобы на странную рассадку, которую ввели в одной из школ при сдаче ЕГЭ по истории. Об этом пишет РИА Новости.

Все началось с публикации в Telegram-канале Екатерины Мизулиной, главы Лиги безопасного интернета. Она возмутилась фотографией из московской школы, где выпускники сдавали экзамен, сидя за одним большим овальным столом — зрелище больше напоминало круглый стол переговоров, а не строгую экзаменационную процедуру. Мизулина негодовала: зачем нужен такой креатив, если главное на ЕГЭ — честность и прозрачность?

Ситуацию взял под контроль Рособрнадзор. Глава ведомства Анзор Музаев оперативно заявил, что будет проведена проверка: "В процедуре экзаменации не должно быть никакого самодеятельного креатива". Чиновники недвусмысленно дали понять — ЕГЭ должен быть ЕГЭ, а не импровизированным форумом.

И вот результат разбирательств: пресс-служба департамента образования Москвы объявила, что проверка подтвердила необычную рассадку в школе. Ученикам действительно предоставили несколько столов, сдвинутых в овал — формально это не противоречило регламенту, но здравый смысл возобладал.

В итоге столичные власти жестко указали школам: с этого момента ЕГЭ будет проходить только по классической схеме — каждый ученик за отдельным столом, как это всегда и было.

По мнению чиновников, комфорт детей важнее экспериментов над формой экзамена. Теперь московские выпускники смогут спокойно готовиться к госэкзаменам, не опасаясь, что их усадят за общий стол — как в дружеской компании, а не на строгом испытании знаний.

Уточнения

Анзор Ахмедович Музаев — российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) с 18 августа 2020 года.

