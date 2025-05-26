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5 тысяч за незнание улиц: Собянин подписал закон о таксистах

Общество

Мэр Сергей Собянин подписал закон, который вводит жесткие штрафы для водителей такси, не прошедших специальную аттестацию.

такси, ночная поездка
Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
такси, ночная поездка

Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале столичного правительства.

С 1 марта 2025 года в столице вводится обязательная аттестация для всех таксистов. Теперь они должны будут не только уверенно ориентироваться в лабиринтах московских улиц, но и знать расположение ключевых объектов: музеев, больниц, школ, спортивных комплексов и правительственных зданий.

Причем недостаточно просто помнить адреса — от водителей требуют четкого понимания путей подъезда к этим объектам, действий в случае ДТП и строгого соблюдения правил перевозки пассажиров.

Но самое главное — за непрохождение аттестации таксистам придется раскошелиться. Штраф составит 5 тысяч рублей за каждый случай работы без соответствующего сертификата. И это не просто формальность — власти намерены жестко контролировать ситуацию.

В законе четко прописано: если водитель управляет легковым такси, не имея за плечами подтвержденных знаний о Москве, это будет считаться грубым нарушением.

По сути, власти Москвы решают сразу две задачи. Во-первых, борьба с нелегальными такси — теперь случайные люди без опыта и знаний не смогут под видом таксистов возить пассажиров. Во-вторых, улучшение сервиса — клиенты получат водителей, которые не будут часа два искать Кремль или путаться в расположении больниц. Все просто: хочешь работать в Москве — знай Москву от и до.

Новые нормы уже закреплены не только в региональном законе "О легковом такси в городе Москве", но и в федеральном законодательстве. 

Уточнения

Серге́й Семёнович Собя́нин — советский и российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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