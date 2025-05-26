Товарный потоп: как зарубежные магазины топят Россию потоком товаров

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

На недавней встрече с лидерами российского бизнеса президент Владимир Путин поднял вопрос, который до этого момента оставался в тени, несмотря на свою критическую важность.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Даничев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Речь шла о зарубежных маркетплейсах, наводнивших российский рынок. По мнению главы государства, эти торговые площадки стали настоящей "черной дырой" в системе контроля импорта.

Как подчеркнул Путин, текущая ситуация вокруг иностранных интернет-магазинов представляет собой серьёзную уязвимость. Через них в страну можно беспрепятственно ввозить любые товары в неограниченных объёмах, обходя существующие таможенные барьеры и стандарты качества. И что самое тревожное — такая лазейка существует уже давно.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.

