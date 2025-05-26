На недавней встрече с лидерами российского бизнеса президент Владимир Путин поднял вопрос, который до этого момента оставался в тени, несмотря на свою критическую важность.
Речь шла о зарубежных маркетплейсах, наводнивших российский рынок. По мнению главы государства, эти торговые площадки стали настоящей "черной дырой" в системе контроля импорта.
Как подчеркнул Путин, текущая ситуация вокруг иностранных интернет-магазинов представляет собой серьёзную уязвимость. Через них в страну можно беспрепятственно ввозить любые товары в неограниченных объёмах, обходя существующие таможенные барьеры и стандарты качества. И что самое тревожное — такая лазейка существует уже давно.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.