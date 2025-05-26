Владимир Путин дал старт новому витку в развитии отечественной промышленности.
Речь шла о запуске пилотных проектов по автоматизации производств, и глава государства поддержал эту инициативу с единодушием.
Путин дал зелёный свет масштабному внедрению робототехники и умных систем на ключевых предприятиях страны. По его мнению, именно в регионах, таких как Ростов и Нижний Новгород, должны появиться первые "полигоны" для обкатки новейших технологий.
Ни́жний Но́вгород — город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области.
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