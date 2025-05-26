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Промышленный перезапуск России: Путин запустил тайный план автоматизации

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Общество

Владимир Путин дал старт новому витку в развитии отечественной промышленности.

Завод
Фото: panoramio.com by Ilya Makarov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Завод

Речь шла о запуске пилотных проектов по автоматизации производств, и глава государства поддержал эту инициативу с единодушием.

Путин дал зелёный свет масштабному внедрению робототехники и умных систем на ключевых предприятиях страны. По его мнению, именно в регионах, таких как Ростов и Нижний Новгород, должны появиться первые "полигоны" для обкатки новейших технологий.

Уточнения

Ни́жний Но́вгород  — город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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