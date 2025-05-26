Сухой закон: самогонный аппарат стал хитом продаж

2:30 Your browser does not support the audio element. Общество

По данным аналитиков "АТОЛ Онлайн", собранных для РИА Новости, за первые пять месяцев этого года продажи самогонных аппаратов в России взлетели на 37%.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Настойка

И это не просто любопытство — люди всерьёз вкладываются в оборудование: средняя стоимость самогонного аппарата хоть и снизилась на 2%, но всё равно составляет внушительные 8898 рублей. Очевидно, россияне готовы тратить деньги на качество.

Но самое интересное — не в самогоне. Любители домашнего пива устроили настоящий ажиотаж: комплекты для пивоварения раскупают на 35% активнее, чем в прошлом году. И это не бюджетные наборы — средний чек на пивной комплект вырос на 18% и достиг 1758 рублей.

Похоже, россияне променяли магазинное пиво на живое, домашнее, пусть и более дорогое.

Зато мода на настойки прошла. Наборы для их приготовления стали покупать на 16% реже, хотя каждый такой набор теперь стоит на 19% дороже — в среднем 1411 рублей. Видимо, люди либо уже набрали опыт и перешли на более серьёзные напитки, либо поняли, что это не самый быстрый способ опьянения.

Зато вырос спрос на ключевые ингредиенты. Хмель, основа любого пива, подорожал на 12% (средняя цена — 320 рублей), но любители пенного готовы платить: продажи хмеля подскочили на 14%. Похоже, россияне всерьёз решили варить пиво литрами.

Отдельная история — спиртометры. Эти небольшие приборы для измерения крепости напитков вдруг стали самым востребованным товаром в алкогольном DIY-сегменте. Спрос на них взлетел на 52% — цифра для рынка почти фантастическая.

При этом средний чек, наоборот, снизился на 8%, до 401 рубля. Это значит, что люди уже не гонятся за суперточными дорогими моделями — главное, чтобы работало.

Аналитики фиксируют любопытную тенденцию: россияне не просто увлекаются домашним алкоголем — они подходят к этому процессу серьёзно, с техническим оснащением и качественными ингредиентами. И если раньше самогоноварение казалось чем-то маргинальным, то теперь это настоящая культура — с оборудованием, рецептами и гордостью за каждый градус.

Уточнения

Дистилляционные аппараты с периодической нагрузкой или перегонные кубы широко используются в промышленности для изготовления таких алкогольных напитков, как коньяк или виски, но непригодны для получения ректифицированного спирта.

