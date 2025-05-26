Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не переносишь творог? Этот сыр — идеальная альтернатива и вкуснее, и полезнее
Подземный удар: коррупционный скандал потряс московский метрополитен
Голод, токсины, депрессия: узнай все об опасности быстрого похудения в этой статье
Вас ждёт посылка с сюрпризом — как аферисты грабят россиян через маркетплейсы
Кровавый саботаж: Украина ужаснулась от нового плана Зеленского
Многолетник, который меняет правила игры в саду: лиатрида из Канзаса покоряет сердца цветоводов
Забудьте о жирном блеске: как это солнцезащитное средство стало must-have среди бьюти-гуру
Энергетические сбои на горизонте: что несёт мощное солнечное извержение
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге

Сухой закон: самогонный аппарат стал хитом продаж

2:30
Общество

По данным аналитиков "АТОЛ Онлайн", собранных для РИА Новости, за первые пять месяцев этого года продажи самогонных аппаратов в России взлетели на 37%.

Настойка
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Настойка

И это не просто любопытство — люди всерьёз вкладываются в оборудование: средняя стоимость самогонного аппарата хоть и снизилась на 2%, но всё равно составляет внушительные 8898 рублей. Очевидно, россияне готовы тратить деньги на качество.

Но самое интересное — не в самогоне. Любители домашнего пива устроили настоящий ажиотаж: комплекты для пивоварения раскупают на 35% активнее, чем в прошлом году. И это не бюджетные наборы — средний чек на пивной комплект вырос на 18% и достиг 1758 рублей.

Похоже, россияне променяли магазинное пиво на живое, домашнее, пусть и более дорогое.

Зато мода на настойки прошла. Наборы для их приготовления стали покупать на 16% реже, хотя каждый такой набор теперь стоит на 19% дороже — в среднем 1411 рублей. Видимо, люди либо уже набрали опыт и перешли на более серьёзные напитки, либо поняли, что это не самый быстрый способ опьянения.

Зато вырос спрос на ключевые ингредиенты. Хмель, основа любого пива, подорожал на 12% (средняя цена — 320 рублей), но любители пенного готовы платить: продажи хмеля подскочили на 14%. Похоже, россияне всерьёз решили варить пиво литрами.

Отдельная история — спиртометры. Эти небольшие приборы для измерения крепости напитков вдруг стали самым востребованным товаром в алкогольном DIY-сегменте. Спрос на них взлетел на 52% — цифра для рынка почти фантастическая.

При этом средний чек, наоборот, снизился на 8%, до 401 рубля. Это значит, что люди уже не гонятся за суперточными дорогими моделями — главное, чтобы работало.

Аналитики фиксируют любопытную тенденцию: россияне не просто увлекаются домашним алкоголем — они подходят к этому процессу серьёзно, с техническим оснащением и качественными ингредиентами. И если раньше самогоноварение казалось чем-то маргинальным, то теперь это настоящая культура — с оборудованием, рецептами и гордостью за каждый градус.

Уточнения

Дистилляционные аппараты с периодической нагрузкой или перегонные кубы широко используются в промышленности для изготовления таких алкогольных напитков, как коньяк или виски, но непригодны для получения ректифицированного спирта. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Советы
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды Аудио 
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Новости спорта
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день Аудио 
Не роскошь, а броня: как старый Крузак стал выбором тех, кто в теме
Авто
Не роскошь, а броня: как старый Крузак стал выбором тех, кто в теме Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова Вечный рейтинг и временное терпение: как Зеленский лидирует в опросах, но теряет страну Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Последние материалы
Даже обидно: Лена Ленина рассказала о своём опыте общения с Депардье
Перемена настроения: Трамп недоволен Путиным
Ультиматум от Белого дома: Гарвард на грани исторического запрета
Агент Кремля: Запад раскрыл план Трампа по Украине, Киев многое потеряет
Лебедь демократии: на спецпредставителя Трампа совершено нападение
Куркума, имбирь и ещё 3 специи, которые могут ослабить действие лекарств
Руки как у фитнес-модели: 9 упражнений избавят от дряблости
Вы точно нажимали эту кнопку — и, возможно, уже запустили разрушение двигателя
Слухи об ужасном землетрясении приводят к обвалу бронирований в Японию — прогнозы, сделанные в графическом романе
Учёные предсказывают: мегацунами высотой с небоскрёб могут поглотить побережье США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.