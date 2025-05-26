Вас ждёт посылка с сюрпризом — как аферисты грабят россиян через маркетплейсы

2:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Мошенники взяли на вооружение новую хитрую тактику: теперь они маскируются под курьеров популярных магазинов и маркетплейсов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка-курьер с пакетами

По данным эксперта по социотехническому тестированию компании Angara Security Якова Филевского, злоумышленники научились использовать доверие людей к известным брендам, чтобы выманивать личные данные и доступ к банковским счетам. Об этом Филевский рассказал агентству Прайм.

Схема обмана проста, но чрезвычайно эффективна. Потенциальной жертве поступает звонок от человека, который представляется сотрудником склада крупного интернет-магазина.

Он уверенным тоном называет полное имя и точный адрес получателя, что сразу снимает подозрения — мало кто сомневается в курьерской службе, когда звучит родной адрес. Аферисты умело играют на этом чувстве узнаваемости, создавая иллюзию настоящей доставки. Якобы у курьера возникли сложности, и для подтверждения получения посылки требуется срочно назвать код из SMS-сообщения.

Как рассказал Яков Филевский, утечки баз данных из логистических компаний стали настоящим кладезем информации для мошенников. Получив имена, адреса и даже историю заказов, преступники начинают разыгрывать сцену "срочной доставки" с подвохом.

Якобы подарок или долгожданный товар уже в пути, но чтобы его получить, нужно лишь подтвердить личность кодом из сообщения. И здесь срабатывает психологический трюк: ожидание посылки, упоминание собственного имени и искусственно созданная спешка отключают критическое мышление. Человек на другом конце провода начинает действовать автоматически, не задумываясь о последствиях.

По мнению Филевского, человеческий мозг устроен так, что эмоции всегда берут верх над логикой в момент внезапного "адреналинового всплеска". Когда человек слышит своё имя в контексте долгожданной покупки или "важной новости" от известного бренда, рациональность отходит на второй план.

Именно это и используют мошенники — они превращают обычное ожидание посылки в стрессовую ситуацию мнимой "срочной верификации". В такие секунды люди забывают о правилах безопасности и без колебаний делятся кодом из SMS, открывая злоумышленникам доступ к личному кабинету на сайте, а порой и к банковским счетам.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

