Кредитная западня: никто не понял план МВД

2:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Многие СМИ поспешили сообщить: мол, МВД наконец-то взялось за микрофинансовые организации и решило взять под контроль банковскую сферу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кредит

Но, как часто бывает, реальность оказалась гораздо прозаичнее громких заголовков.

Представитель МВД РФ Ирина Волк официально заявила, что министерство внутренних дел не разрабатывает никаких изменений в законодательство, касающихся кредитных ограничений для граждан. Ограничения, судя по всему, так и останутся лишь предметом жарких дискуссий. По её словам, информационный шум возник из-за неверной трактовки выступления Данила Филиппова, заместителя начальника следственного департамента МВД России.

Филиппов действительно выступал на форуме "Positive Hack Days 2025", где обсуждались цифровые угрозы и защита персональных данных. И вот в ходе живой сессии вопросов-ответов он затронул довольно любопытную тему.

Он предложил усовершенствовать уже существующий механизм самозапрета на оформление кредитов через интернет. Сейчас любой россиянин может вручную включить такую блокировку в личном кабинете на портале Госуслуг, чтобы мошенники не могли оформить на него кредит. Но есть один нюанс: не все знают о такой возможности, а ещё меньше людей готовы возиться с настройками.

Суть предложения сводилась к следующему: сделать эту функцию автоматически активной для всех пользователей Госуслуг. То есть каждый гражданин по умолчанию был бы защищён от случайных или мошеннических кредитов.

А если кому-то всё-таки нужна возможность оформлять займы онлайн (например, для удобства покупок), он сможет самостоятельно отключить защиту в личном кабинете. Просто, удобно, относительно безопасно. Однако, как подчеркнули в МВД, это не нововведение и не законопроект, а лишь одна из возможных оптимизаций действующей системы.

В итоге шумиха вокруг "ограничений на кредиты" оказалась не более чем "журналистским домыслом".

Никакого глобального запрета на банковские услуги не предвидится — речь лишь о том, чтобы закрыть лазейки для мошенников, которые сегодня активно используют уязвимости цифровой среды. Вопрос лишь в том, когда (и если) эта удобная функция станет реальностью.

Уточнения

МВД РФ — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел.

