Самолёты напомнят старые маршрутки: стоячие места добавят в воздушные судна

В самолетах планируют использовать сидения, похожие на велосипедные, их называют Skyrider 2.0.
У людей будет возможность купить билеты на стоячие места. Впервые такие лайнеры представили в 2018 году, сейчас они прошли проверку и получили сертификаты лётной годности.
Такие кресла увеличат вместимость самолета на 20 процентов. Эти кресла легче обычных сидений почти на 50% и требуют меньших затрат на обслуживание. Их хотят использовать на рейсах, которые длятся до двух часов.
В соцсетях негативно отзываются об этой идее, называя такие условия "нечеловеческими".
Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.