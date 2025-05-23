Самолёты напомнят старые маршрутки: стоячие места добавят в воздушные судна

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

В самолетах планируют использовать сидения, похожие на велосипедные, их называют Skyrider 2.0.

Фото: commons.wikimedia.org by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самолет Azur Air

У людей будет возможность купить билеты на стоячие места. Впервые такие лайнеры представили в 2018 году, сейчас они прошли проверку и получили сертификаты лётной годности.

Такие кресла увеличат вместимость самолета на 20 процентов. Эти кресла легче обычных сидений почти на 50% и требуют меньших затрат на обслуживание. Их хотят использовать на рейсах, которые длятся до двух часов.

В соцсетях негативно отзываются об этой идее, называя такие условия "нечеловеческими".

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



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