В самом сердце Санкт-Петербурга, в школе №371, где стены буквально пропитаны духом английского и французского языков, грянула настоящая культурная буря.
Выпускников этого учебного заведения поставили перед неожиданным фактом: последний звонок должен пройти без единой ноты зарубежной музыки. О ситуации написала Фонтанка.
Речь шла не о какой-то абстрактной музыкальной цензуре — под запретом оказались вполне конкретные хиты. Такие композиции, как завораживающий "Call Out My Name" от The Weeknd, "Здесь были" от Гречки, и чувственная "Die with a Smile", где Lady Gaga и Bruno Mars сливают свои голоса воедино, вдруг стали персоной нон грата.
Причина, по которой администрация школы вдруг сочла эти треки "вне закона", звучала более чем странно: дескать, некоторые исполнители числятся в списке иноагентов.
Однако в реальности всё оказалось с точностью до наоборот. Ни Гречка, ни The Weeknd, ни тем более Lady Gaga и Bruno Mars не значатся в этом списке иностранных агентов.
В ответ на притеснения свободы творчества — а именно так они расценили этот запрет — ребята решили провести собственный, неофициальный праздник в одном из городских парков.
Позже чиновники из администрации Московского района попытались как-то сгладить ситуацию, заявив, что всему виной "рекомендации сверху".
Э́йбел Макко́нен Те́сфайе, также известный как The Weeknd, — канадский певец, автор песен и актёр. Известен своим нетрадиционным музыкальным производством, мрачным лиризмом и частой сменой образов. Его музыка исследует эскапизм, романтику и меланхолию.
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