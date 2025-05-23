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Запретная музыка: руководство петербургской школы запретило выпускникам включать иностранные песни

1:30
Общество

В самом сердце Санкт-Петербурга, в школе №371, где стены буквально пропитаны духом английского и французского языков, грянула настоящая культурная буря.

Музыка (496428566)
Фото: upload.wikimedia.org by skhakirov from Donetsk, Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Музыка (496428566)

Выпускников этого учебного заведения поставили перед неожиданным фактом: последний звонок должен пройти без единой ноты зарубежной музыки. О ситуации написала Фонтанка.

Речь шла не о какой-то абстрактной музыкальной цензуре — под запретом оказались вполне конкретные хиты. Такие композиции, как завораживающий "Call Out My Name" от The Weeknd, "Здесь были" от Гречки, и чувственная "Die with a Smile", где Lady Gaga и Bruno Mars сливают свои голоса воедино, вдруг стали персоной нон грата.

Причина, по которой администрация школы вдруг сочла эти треки "вне закона", звучала более чем странно: дескать, некоторые исполнители числятся в списке иноагентов.

Однако в реальности всё оказалось с точностью до наоборот. Ни Гречка, ни The Weeknd, ни тем более Lady Gaga и Bruno Mars не значатся в этом списке иностранных агентов.

В ответ на притеснения свободы творчества — а именно так они расценили этот запрет — ребята решили провести собственный, неофициальный праздник в одном из городских парков.

Позже чиновники из администрации Московского района попытались как-то сгладить ситуацию, заявив, что всему виной "рекомендации сверху".

Уточнения

Э́йбел Макко́нен Те́сфайе, также известный как The Weeknd, — канадский певец, автор песен и актёр. Известен своим нетрадиционным музыкальным производством, мрачным лиризмом и частой сменой образов. Его музыка исследует эскапизм, романтику и меланхолию.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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