Кредитная удавка: МВД придумало, как навсегда перекрыть кислород аферистам

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

В России зреет радикальная мера защиты граждан от мошенников — полный запрет на кредиты без личного разрешения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хакер в маске и перчатках с ноутбуком

По крайней мере, именно такую идею сейчас активно обсуждают в МВД РФ. Замначальника Следственного департамента Данил Филиппов сообщил сенсационную новость на киберфестивале Positive Hack Days: министерство предлагает ввести тотальный запрет на кредиты с возможностью индивидуальной разблокировки для каждого конкретного случая.

Фактически это означает, что любой россиянин, желающий взять кредит, должен будет сначала получить добро от государства. По задумке МВД, это станет серьезным барьером для мошенников, которые сегодня легко получают деньги доверчивых граждан через микрофинансовые организации и банки. Сейчас, по словам Филиппова, уже действует ряд законов, позволяющих гражданам самостоятельно запрещать себе кредиты. Но это полумера — мало кто знает о такой возможности или реально ей пользуется.

Чиновник подчеркнул, что в случае введения тотального запрета у ведомства появится реальная возможность защитить всех россиян от кредитного рабства и афер. Более того, МВД готово взять на себя роль строгого куратора: при каждом обращении за кредитом гражданина будут обязательно консультировать банковские специалисты и сотрудники МВД. Их задача — убедиться, что заемщик не действует под давлением мошенников и четко понимает риски.

Уточнения

МВД РФ — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел.

