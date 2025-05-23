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Материнство под запретом: Италия сказала нет одиноким женщинам

2:50
Общество

Итальянские женщины, мечтающие о материнстве без партнера, столкнулись с неожиданным препятствием.

Беременная женщина
Фото: flickr.com by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Беременная женщина

В четверг Конституционный суд Италии вынес вердикт, который взбудоражил всю страну: он признал законным запрет на доступ одиноких женщин к вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ). Речь идет о методах искусственного оплодотворения, которые дают шанс на рождение детей тем, кто не может зачать естественным путем — однополым парам, одиноким женщинам и heterosexualным парам с проблемами бесплодия.

Этот спорный вопрос возник после того, как 40-летняя жительница Турина, известная под именем Эвита, попыталась воспользоваться услугами тосканской клиники, предлагающей процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Однако медики отказали ей, ссылаясь на действующий с 2004 года закон №40, который жестко регулирует применение ВРТ в Италии. Согласно этому закону, воспользоваться искусственным оплодотворением могут лишь heterosexualные пары — женатые или сожители, имеющие медицинское заключение о бесплодии.

История Эвиты дошла до суда Флоренции, который, в свою очередь, обратился в Конституционный суд с запросом о проверке части закона на соответствие Конституции. Процедура проста: если высшая инстанция признает норму неконституционной, она утратит силу и больше не сможет применяться. В данном случае под прицелом оказалась статья 5 закона №40, четко определяющая, что доступ к ВРТ разрешен только "парам совершеннолетних людей разного пола, состоящим в браке или сожительствующим".

Вердикт Конституционного суда удивил своей двойственностью. С одной стороны, судьи постановили, что запрет на искусственное оплодотворение для одиноких женщин не противоречит основному закону страны.

По мнению суда, ограничение оправдано заботой о правах будущего ребенка, который с самого зачатия должен быть защищен от "априорного" отсутствия отца в семье.

Однако в решении суда есть и неожиданный поворот. Конституционные судьи фактически оставили дверь открытой для будущих изменений. В мотивировочной части указано, что расширение права на ВРТ для одиночек не имеет конституционных препятствий.

Иными словами, если итальянский парламент когда-нибудь решит снять запрет, с точки зрения Конституции этому ничего не будет мешать. Фактическая работа по пересмотру закона теперь лежит на законодателях — но пока одинокие женщины Италии остаются один на один со своей мечтой о материнстве.

Уточнения

Экстракорпоральное оплодотворение — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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