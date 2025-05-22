Представители российских вузов объяснили, почему обучение подорожает.
Цены могут вырасти уже со следующего учебного года. Дело в том, что нормативы затрат на одного студента значительно выросли, пишет KP. RU.
Финальную стоимость обучения в российских университетах по направлениям определят до 1 июня.
Специалисты рассказали о конкурсе в ведущие вузы страны. Поступить "на бюджет" в этом году почти невозможно, если у вас менее 95 баллов за один предмет ЕГЭ.
Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.