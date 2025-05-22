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Поступление на бюджет: вот почему шансы равны нулю для большинства абитуриентов

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Общество

Представители российских вузов объяснили, почему обучение подорожает.

Зимняя Москва
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Зимняя Москва

Цены могут вырасти уже со следующего учебного года. Дело в том, что нормативы затрат на одного студента значительно выросли, пишет KP. RU.

Финальную стоимость обучения в российских университетах по направлениям определят до 1 июня.

Специалисты рассказали о конкурсе в ведущие вузы страны. Поступить "на бюджет" в этом году почти невозможно, если у вас менее 95 баллов за один предмет ЕГЭ.

Уточнения

Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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