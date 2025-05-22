Как сэкономить на коммуналке? Этот лайфхак поможет не переплачивать за свет

Если вы отдаёте слишком много денег за коммунальные платежи, узнайте, как сэкономить на электричестве.
Существенно уменьшить сумму на платёжках помогут современные технологии — например, светильники со светодиодными лампами. Они потребляют меньше энергии, чем лампы прошлого поколения.
"Заменив освещение во всей квартире, можно сэкономить десятки киловатт в месяц", — сообщает финансовый консультант Татьяна Волкова.
Она советует приобрести индивидуальные приборы учёта воды, что увеличит выгоду.
Кстати, современные модели бытовой техники, например, холодильники с маркировкой A+++ потребляют в два раза меньше электричества, чем их предыдущие аналоги, пишет KP. RU.
Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.
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Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.