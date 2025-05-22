Как сэкономить на коммуналке? Этот лайфхак поможет не переплачивать за свет

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Если вы отдаёте слишком много денег за коммунальные платежи, узнайте, как сэкономить на электричестве.

Фото: https://commons.wikimedia.org by eberhard grossgasteiger eberhardgross, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ лампа

Существенно уменьшить сумму на платёжках помогут современные технологии — например, светильники со светодиодными лампами. Они потребляют меньше энергии, чем лампы прошлого поколения.

"Заменив освещение во всей квартире, можно сэкономить десятки киловатт в месяц", — сообщает финансовый консультант Татьяна Волкова.

Она советует приобрести индивидуальные приборы учёта воды, что увеличит выгоду.

Кстати, современные модели бытовой техники, например, холодильники с маркировкой A+++ потребляют в два раза меньше электричества, чем их предыдущие аналоги, пишет KP. RU.

Уточнения

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

