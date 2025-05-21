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В России запускают алиментный позор: не платишь детям — попадешь в список

1:54
Общество

С 25 мая в России запускается мощный инструмент для борьбы с неплательщиками алиментов — общедоступный реестр должников.

алименты
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
алименты

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на старте в этот цифровой "список позора" попадут почти 190 тысяч фамилий — и это не только те, кто уже был наказан по закону, но и те, кто до сих пор числится в розыске за уклонение от выплат.

По словам главы ФССП Дмитрия Аристова, озвученным на Петербургском международном юридическом форуме, реестр станет серьезным рычагом давления на должников. Выступая на сессии, посвященной расширению методов воздействия на алиментщиков, Аристов подчеркнул, что база данных будет открытой для всех. Это значит, что любой желающий сможет проверить, не находится ли его потенциальный партнер, сосед или даже родственник в числе должников.

Сам Аристов продемонстрировал, как будет выглядеть новый реестр. Главная особенность — фамилии злостных неплательщиков будут выделены жирным красным шрифтом, делая их статус максимально публичным.

Глава ФССП не скрывал, что главная цель нововведения — не просто наказывать должников рублем или арестом имущества, а бить по их репутации. "Пусть этот реестр станет серьезным предупреждением для всех, особенно для мужчин, которые по каким-то причинам считают ниже своего достоинства содержать собственных детей", — фактически обратился Аристов к потенциальным должникам.

Каждый россиянин сможет буквально за пару кликов выяснить, чист ли перед законом человек, с которым он собирается строить отношения — будь то бизнес-партнер, потенциальный зять или сосед по даче. Массовый доступ к этой информации должен отрезвить даже самых безнадежных алиментщиков..

Уточнения

ФССП России — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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