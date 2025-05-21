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Небо для трезвых: Россия вводит европейские стандарты контроля алкоголя на борту

2:23
Общество

Российские власти готовы радикально изменить правила авиаперелетов — на этот раз под прицел попали нетрезвые пассажиры.

Новый терминал аэропорта Анапа 3
Фото: commons.wikimedia.org by Krasnodarchik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новый терминал аэропорта Анапа 3

По информации из Минюста, озвученной на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), в скором времени в России может появиться жесткий запрет на употребление алкоголя на борту самолетов. Но это лишь верхушка айсберга.

Ведомство планирует пойти дальше и вовсе не допускать к полетам людей, находящихся в состоянии опьянения — будь то алкоголь, наркотики или токсические вещества.

На первый взгляд, идея кажется простой, но, как признают в Минюсте, её реализация потребует создания целой системы контроля. Сотрудников транспортной безопасности хотят наделить полномочиями проверять пассажиров прямо на этапе посадки — с помощью алкотестеров. И это не просто "дунуть в трубочку". Фактически, речь идет о новом уровне авиабезопасности, где каждый пассажир будет проходить проверку на трезвость перед взлетом.

Идея уже нашла поддержку в комитете Госдумы по защите семьи. Депутаты предлагают ввести конкретный порог содержания алкоголя в крови — и тут есть два варианта. Первый: 0,5 промилле — это стандарт большинства европейских стран (Германия, Франция, Италия).

В переводе на "бытовые" меры это значит: два бокала вина, две кружки пива или 50 грамм водки — и всё, дальше только отказ в полете. Второй вариант — 0,8 промилле (как в США и Англии для водителей). Здесь послабление чуть больше: три бокала вина, 2,5 кружки пива или уже 150 грамм крепкого алкоголя. Превысил — прощайся с мечтой о небе.

Но контроль трезвости — лишь часть плана. В Минюсте также предложили создать единый открытый реестр авиадебоширов. Это значит, что буяны и скандалисты, учиняющие дебош в салоне, попадут в "черную книгу" навсегда — или хотя бы на очень долгий срок. Более того, обсуждается ужесточение наказаний: штрафы за авиахулиганство могут взлететь до заоблачных 500 тысяч рублей, а срок нахождения в "стоп-листе" авиакомпаний существенно увеличится.

Уточнения

Министерство юстиции Росси́йской Федерации (Минюст России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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