Многолетний долг государства: работающим пенсионерам готовят внезапный сюрприз

3:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Российское правительство вплотную подошло к решению многолетней проблемы работающих пенсионеров.

Фото: unsplash.com by Christian Langballe langballe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пенсионерка

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" и депутат Госдумы Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости подчеркнул острую необходимость увеличить пенсии этой категории граждан с учётом восьмилетнего перерыва в индексации. По его словам, подобная поправка уже в ближайшее время будет повторно внесена в Государственную Думу.

С 2016 года индексация пенсий для работающих пенсионеров была заморожена, и лишь с 2025 года эта практика возобновилась. Однако, как отмечает Миронов, последствия долгого перерыва до сих пор дают о себе знать. Отсутствие полноценной индексации вынуждает пожилых людей отказываться от работы, что негативно сказывается не только на их уровне жизни, но и на экономике в целом.

Миронов напомнил, что его партия на протяжении восьми лет добивалась пересмотра подхода к индексации.

В частности, ещё год назад он представил президенту России Владимиру Путину экономические расчёты, доказывающие, что возобновление индексации не только улучшит благосостояние пенсионеров, но и выгодно для бюджета. Дело в том, что без регулярных повышений почти половина работающих пенсионеров (около 7 миллионов человек) была вынуждена уходить в теневой сектор. Президент тогда поддержал инициативу, и индексацию частично возобновили.

Однако, как заявил лидер "Справедливой России — За правду", даже возобновлённая индексация не решила проблему. Он сослался на данные Росстата, согласно которым за первый квартал 2025 года пенсии работающих пенсионеров увеличились символически — всего на 150 рублей.

При этом средняя пенсия таких граждан остаётся почти на 4 тысячи рублей ниже, чем у неработающих пенсионеров. По мнению Миронова, причина в том, что правительство при возобновлении индексации проигнорировало ключевое предложение его партии — учесть все пропущенные за восемь лет повышения.

Депутат напомнил, что ещё в 2024 году фракция СРЗП вносила законопроект, призванный исправить эту несправедливость. Но действующая система устроена иначе: пенсии пересчитываются только в том случае, если пенсионер официально прекращает работать. Таким образом, государство, по сути, стимулирует пожилых людей либо фиктивно увольняться, либо вовсе уходить в тень.

Миронов заверил, что партия будет настаивать на новом варианте поправки. Суть её проста: работающим пенсионерам необходимо сделать перерасчёт пенсий, вернув им все долги за восемь лет — и сделать это без необходимости бросать работу. "Справедливая Россия — За правду" считает, что государство должно наконец закрыть этот вопрос и гарантировать пожилым людям нормальный уровень дохода, не вынуждая выбирать между трудом и нищенским существованием.

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