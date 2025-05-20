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От 28 тысяч до 100: сколько реально стоит детский отдых в России

3:10
Общество

Отдых в детском лагере — мечта многих ребят, но для родителей это порой становится головной болью: как выбрать подходящее место, чтобы ребёнок не только повеселился, но и получил новые знания?

Детский лагерь
Фото: commons.wikimedia.org by Friendsworldclub, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Детский лагерь

Особенно сейчас, когда ситуация с безопасностью в некоторых регионах заставляет волноваться. Сколько же стоит путевка в подмосковный лагерь на две недели? Ответ прост: от 70 до 80 тысяч рублей. Об этом рассказала Татьяна Иванова, глава комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху.

По её словам, каждый регион России старается удивить своими программами — сделать их не просто увлекательными, но и полезными для современного ребёнка. К примеру, в лагерях Подмосковья можно освоить китайский язык, а в Сочи или Ленинградской области — погрузиться в мир искусственного интеллекта. Программы составляются индивидуально каждым лагерем. Где-то детям предлагают научиться писать промпты, создавать видеоролики — всё зависит от технической оснащённости лагеря.

Стоимость отдыха варьируется в зависимости от региона, условий проживания и длительности смены.

Так, трёхнедельная поездка в Ленинградскую область обойдётся родителям в 60-90 тысяч рублей, а путешествие в Краснодарский край "потянет" на 70-98 тысяч рублей, не считая стоимости проезда. Зато Костромская область и Марий Эл приятно удивляют бюджетными вариантами: 42-61 тысяча рублей за две недели в Костроме и всего 28 тысяч рублей на тот же срок в Марий Эл.

Однако последние события в Анапе заставили родителей задуматься о безопасности. Теперь многие предпочитают лагеря поближе к дому — продажи путевок в пределах своего региона бьют рекорды. Хотя Геленджик, Туапсе и Сочи всё ещё в числе лидеров — особенно после разъяснений Роспотребнадзора о безопасности местных пляжей.

Но есть и хорошая новость для семей с ограниченным бюджетом: дети участников спецопераций, инвалиды, сироты и ребята из трудных жизненных ситуаций могут получить бесплатные путевки из федерального бюджета. Плюс каждый регион добавляет свои льготы.

Например, в Алтайском крае запустили программу "алтайский кешбэк" — родители могут вернуть часть денег, потраченных на детский отдых. А в Ленинградской области детям работающих родителей выдают сертификаты стоимостью около 24 тысяч рублей.

Однако есть один важный нюанс, о котором часто забывают: ребёнок должен ехать в лагерь с удовольствием. Детский психолог Наталья Наумова ранее предупредила, что принудительный отъезд может обернуться серьёзной психологической травмой для ребёнка — замкнутостью, обидой на родителей и даже потерей доверия. Поэтому эксперты советуют провести беседу с ребёнком, особенно если он никогда не отдыхал в лагере, и поделиться своим собственным опытом.

Уточнения

Российский союз туриндустрии (РСТ) — крупнейшее объединение туристической отрасли России, в состав которого входит более 3000 организаций турбизнеса: туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, средства массовой информации, общественные и иные организации в сфере туризма.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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