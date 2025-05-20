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От войны к новой жизни: в России запускают грандиозный проект реабилитации защитников Отечетсва

2:41
Общество

В Смоленске грядут серьезные перемены в системе реабилитации ветеранов войн.

Госпитал
Фото: commons.wikimedia.org by Douglas P Perkins, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Госпитал

По заявлению губернатора Василия Анохина, уже в 2025 году будет проведен капитальный ремонт областного клинического госпиталя для ветеранов войн. Это решение стало логичным продолжением активной работы учреждения, которое с начала 2024 года принимает на реабилитацию бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации.

Госпиталь, имеющий богатую историю и традиционно оказывающий медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, бывшим узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда, выходит на новый уровень.

Теперь он официально признан одной из ключевых опорных организаций для медицинской реабилитации участников СВО. По словам Анохина, власти намерены не просто поддерживать статус-кво, а значительно усилить потенциал учреждения.

В ходе недавнего рабочего визита губернатор поставил задачу провести масштабное обновление инфраструктуры госпиталя. Речь идет не только о косметических улучшениях — предстоит заменить двери и мебель, провести модернизацию оборудования в ключевых отделениях: эндоскопическом кабинете, водолечебнице, тренажерном зале и клинической лаборатории.

Особое внимание уделят и благоустройству прилегающей территории, превращая больничный комплекс в комфортную зону для восстановления здоровья пациентов.

Однако ремонт — лишь часть большой работы. Как подчеркнул Анохин, главная цель властей — создать по-настоящему комфортные условия не только для лечения, но и для социальной реабилитации защитников Отечества.

В этом контексте медперсонал госпиталя играет решающую роль. Коллектив больницы и без того считался одним из сильнейших в регионе, а теперь его усиливают молодые специалисты — выпускники Смоленского государственного медицинского университета, которые пришли по программе целевого обучения.

Губернатор напомнил, что поддержка ветеранов СВО теперь включает не только медицинскую составляющую, но и помощь в трудоустройстве, обучении и даже карьерном росте. В рамках специальной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" регион готовит новое поколение управленцев, для которых служба в армии стала школой мужества и ответственности. По мнению Анохина, важна слаженная работа всех структур — только так можно добиться полноценной реабилитации тех, кто сегодня защищает страну.

Уточнения

Смоле́нск — город на западе России, административный, промышленный и культурный центр Смоленской области.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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