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Министерство образования против всех: главное нововведение уже в следующем году

2:06
Общество

Российское образование стоит на пороге перемен. Самое обсуждаемое предложение последних дней — возвращение переводных экзаменов в школах.

Экзамен
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экзамен

По мнению главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, именно такая мера поможет наконец-то оценить реальный уровень знаний школьников.

Выступая на XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), Фадеев поделился итогами горячих дискуссий с лучшими директорами и педагогами страны. Общий вердикт экспертов однозначен: переводные экзамены необходимы, но вводить их нужно с умом. По мнению Фадеева, речь не идёт о возврате к тотальному контролю, как в советские времена. Экзамены предлагается ввести во всех классах, кроме 9-го и 11-го — там уже есть ОГЭ и ЕГЭ.

Но почему возникла такая необходимость? Валерий Фадеев объясняет просто: ЕГЭ сегодня — это не показатель школьных знаний, а по сути "входной билет" в вуз. А что происходит между 1-м и 11-м классом?

Сейчас, как ни парадоксально, практически никак не оценивается реальная усвояемость материала. Педагоги сетуют: формально ученик может "переходить" из класса в класс без каких-либо серьёзных испытаний. И это при том, что нынешняя школьная программа, по мнению экспертов, избыточна минимум на 20-25%.

Фадеев уверен: если провести "ревизию" учебных дисциплин, можно не только освободить детей от лишней нагрузки, но и ввести эффективную систему контроля знаний.

Разумеется, находятся и противники идеи — в основном из числа родителей, которые опасаются дополнительной нервотрёпки для детей. Однако, как считает глава СПЧ, экзамен должен быть не "пыткой", а естественной частью образовательного процесса. О чём, кстати, педагоги уже давно говорят в кулуарах, но пока не решаются поднять вопрос официально.

Уточнения

Совет по правам человека консультативный орган при президенте России по содействию главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информированию президента о положении дел в этой области, содействию развитию институтов гражданского общества, подготовке предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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