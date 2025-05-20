Секретный план Росреестра: что случится с вашей землёй в 2025 году

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2:04
Общество

Земельный контроль становится жёстче: Росреестр предлагает ввести серьёзные штрафы за неосвоенные участки и использование земли не по назначению.

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Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Ведомство разработало проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), который уже вынесен на общественное обсуждение.

По мнению специалистов Росреестра, пора навести порядок в сфере использования земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

На сегодняшний день выявлено свыше 21,5 тысяч случаев, когда владельцы участков фактически превращали их в коммерческие объекты — магазины, гостиницы и другие предприятия, вместо того, чтобы строить жильё. За такие нарушения гражданам грозит штраф в размере от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости участка. Если стоимость земли не определена, штраф составит до 20 тысяч рублей.

Должностные лица и организации могут быть оштрафованы ещё строже — до 2% от кадастровой стоимости или до 200 тысяч рублей.

Кроме того, Росреестр намерен бороться с владельцами, которые попросту бросают землю, не используя её по назначению. Согласно инициативе, если участок не начал приносить пользу в течение трёх лет с момента приобретения, его хозяева будут наказаны рублём.

Для физических лиц штраф составит от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости земли, а в случае неопределённой стоимости — до 50 тысяч рублей. Должностные лица рискуют получить штраф от 1,5 до 2% (максимум 100 тысяч рублей), а организации — от 3 до 5% или до 700 тысяч рублей. По мнению разработчиков проекта, такие меры помогут чётко урегулировать правовой режим земельных участков и заставить собственников эффективно использовать землю.

Уточнения

КоАП РФ — кодифицированный нормативный акт регулирующий общественные отношения по привлечению к ответственности за совершение административного правонарушения, а также устанавливающий общие начала, перечень всех административных правонарушений (который может быть дополнен на региональном уровне), органы, рассматривающие дела, порядок привлечения к ответственности и порядок исполнения решений по делам об административных правонарушениях.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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