Беременным студенткам будут платить по 90 тысяч рублей: вот где хотят ввести меру

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Вместо нынешних 9-23 тысяч рублей студентки в Омске смогут получить около 90 тысяч. Там поднимут пособие по беременности и родам.

Фото: flickr.com by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Беременная женщина

Это касается девушек, обучающихся очно в колледжах, вузах и научных учреждениях. Сейчас студенткам платят, исходя из размера их стипендии. Однако после принятия закона девушкам будут платить, отталкиваясь от средней величины прожиточного минимума по стране для трудоспособного населения.

Так будущая мама-студентка сможет получить примерно 90 тысяч рублей. Деньги будут поступать прямо из федерального бюджета. Эта мера касается именно студенток. Для беременных школьниц таких выплат не предусмотрено, сообщает gorod55. ru.

Уточнения

Омск — административный центр Омской области, расположенный на слиянии рек Иртыша и Оми, крупный промышленный, культурный и научный центр Сибири.



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