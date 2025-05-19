За сбор этих грибов в лесу могут посадить в тюрьму или штрафовать на млн рублей

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

В нашей стране нельзя собирать краснокнижные грибы. За это могут посадить в тюрьму или оштрафовать на сумму до 2 млн рублей.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info грибы

Ограничения действуют с октября 2023 года. В список запрещенных попал 41 вид, в том числе мухомор крошащийся, душистый паутинник, летний трюфель, вешенка небродийская и другие редкие грибы.

Если же вы случайно их собрали вас оштрафуют на сумму до 5 тысяч рублей.

Если нарушение совершено умышленно, ждите штраф до 1 миллиона рублей.

При размещении фото или видео с "уловом" в соцсетях наказание может возрасти до 6-ти лет тюрьмы и штрафа в 2 млн.

Продавать такие грибы категорически нельзя. За это можно сесть в тюрьму на срок до 9-ти лет, сообщает karelinform. ru.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.



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