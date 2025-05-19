Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синнер был подавлен Полом в первом сете: как прошёл матч в полуфинале чемпионата Италии
Каждая третья зарплата — в никуда: как авто за 10 лет превратились в ипотеку на колёсах
Кукуруза и капуста — звучит скучно? Подождите, сначала попробуйте этот салат
Планка не для слабаков: 30-дневный челлендж, который вам точно понравится
Квартир меньше, домов — тоже: что происходит со строительством в Челябинской области
Гормоны на пике — волосы на полу: три правила, которые спасают ситуацию
Редкое явление: Африка готовится к появлению нового океана
Фейковые ссылки развивают новый бизнес: как интернет-мошенники манипулируют самозапретом на кредиты
Только тебе прощаю абьюз: Лазарев поздравил Кудрявцеву с днём рождения

За сбор этих грибов в лесу могут посадить в тюрьму или штрафовать на млн рублей

0:56
Общество

В нашей стране нельзя собирать краснокнижные грибы. За это могут посадить в тюрьму или оштрафовать на сумму до 2 млн рублей.

грибы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
грибы

Ограничения действуют с октября 2023 года. В список запрещенных попал 41 вид, в том числе мухомор крошащийся, душистый паутинник, летний трюфель, вешенка небродийская и другие редкие грибы.

Если же вы случайно их собрали вас оштрафуют на сумму до 5 тысяч рублей.

Если нарушение совершено умышленно, ждите штраф до 1 миллиона рублей.

При размещении фото или видео с "уловом" в соцсетях наказание может возрасти до 6-ти лет тюрьмы и штрафа в 2 млн.

Продавать такие грибы категорически нельзя. За это можно сесть в тюрьму на срок до 9-ти лет, сообщает karelinform. ru.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Откажитесь от приседаний — эта 20-минутная тренировка для людей с менопаузой развивает силу и устойчивость
Новости спорта
Откажитесь от приседаний — эта 20-минутная тренировка для людей с менопаузой развивает силу и устойчивость Аудио 
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Российский шоу-бизнес
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде Аудио 
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Наука и техника
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса Аудио 
Популярное
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели

Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.

Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Прохор Шаляпин о семейной жизни: как пройти через измену и сохранить союз
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Последние материалы
Всего щепотка — и ваш кофе превращается в напиток для мозга
Топ-5 причин вытягивания рассады и как их избежать
Вкусно, сытно, полезно: десерты, которые не откладываются на талии
Беременным студенткам будут платить по 90 тысяч рублей: вот где хотят ввести меру
За сбор этих грибов в лесу могут посадить в тюрьму или штрафовать на млн рублей
Подарите себе здоровье: 7 причин, почему этот вид спорта — лучший выбор для пожилых людей
Пленка из кремов: ловушка, в которую попадает каждая вторая
Завод в Ленинградской области уходит на короткую неделю — но причина не в кризисе
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются
Тайна под ледяными толщами: ученые исследуют недоступное озеро Восток в Антарктиде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.