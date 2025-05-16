Ваш холодильник полон бактерий: вот что с этим делать

Британские учёные исследовали бактериальное содержимое самых обычных холодильников, и узнали, что там есть множество бактерий.
Они там заводятся из-за того, что температура хранения продуктов не позволяет бактериям умереть.
В холодильниках слишком тепло. Вот что с этим делать:
Минимизируйте открывание дверей, доставайте и кладите продукты быстро;
Проверьте резиновые прокладки дверей — часто они быстро выходят из строя;
Положите внутри несколько цифровых термометров — как правило, датчик самого холодильника показывает температуру только в одной точке, пишет KP. RU.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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