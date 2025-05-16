Роспотребнадзор назвал простые правила уборки – ваш дом задышит по-новому

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Третью часть своей жизни, а то и больше человек проводит дома, поэтому ему необходимо поддерживать чистоту и порядок. Как нужно убирать, объяснили в Роспотребнадзоре.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё окон

Эти советы помогут предотвратить заболевания и аллергические реакции, а также избавят помещение от бактерий.

В квартире или доме необходимо:

Проветривать помещение несколько раз в день для поддержки чистоты воздуха. Регулярно бороться с насекомыми, в том числе с мухами и тараканами, чтобы не дать им размножиться и поселиться с вами. Минимум раз в неделю менять постельное белье и делать влажную уборку. Чистить сантехнику и ванну не реже одного раза в неделю с использованием дезинфицирующих средств. Начинать убирать лучше с жилых комнат, следуя правилу "сверху вниз": сначала окна, затем шторы и полки, а в завершение — полы. Мыть посуду лучше в горячей воде с дезинфицирующим средством, а губки менять не реже одного раза в неделю. Не забывайте обрабатывать раковину и другие рабочие поверхности дезинфицирующими средствами после мытья, пишет KP. RU.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся защитой прав потребителей, санитарно-эпидемиологическим надзором и регулированием в этих сферах, а также в сферах здорового питания, организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.



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