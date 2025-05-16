Роспотребнадзор назвал простые правила уборки – ваш дом задышит по-новому

Третью часть своей жизни, а то и больше человек проводит дома, поэтому ему необходимо поддерживать чистоту и порядок. Как нужно убирать, объяснили в Роспотребнадзоре.
Эти советы помогут предотвратить заболевания и аллергические реакции, а также избавят помещение от бактерий.
В квартире или доме необходимо:
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся защитой прав потребителей, санитарно-эпидемиологическим надзором и регулированием в этих сферах, а также в сферах здорового питания, организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.
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